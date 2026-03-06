बिहार को मिला नया राज्यपाल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन की नियुक्ति

Bihar News: देश भर के कई राज्यों के गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का ट्रांसफर कर दिया गया है. राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी एक ऑर्डर के मुताबिक, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और बिहार समेत कुल नौ राज्यों में नए गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए हैं. इसी कड़ी में बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की जगह रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का नया गवर्नर बनाया गया है. यानी आरिफ मोहम्मद खान की छुट्टी हो गई है. आरिफ मोहम्मद खान ने पिछले साल 2 जनवरी को बिहार के गवर्नर का पद संभाला था. इससे पहले, वह केरल के गवर्नर भी रह चुके हैं.

नए गवर्नर सैयद अता हसनैन का मिलिट्री करियर लंबा और अहम रहा है. उन्होंने करीब चार दशकों तक इंडियन आर्मी में सेवा दी और कई सेंसिटिव इलाकों में अहम जिम्मेदारियां निभाईं. जम्मू-कश्मीर में उनकी लीडरशिप खास तौर पर अहम मानी जाती है. 2012 से 2014 के बीच, उन्होंने इंडियन आर्मी की 15वीं कोर, जिसे चिनार कोर के नाम से भी जाना जाता है, के कमांडर के तौर पर काम किया, जिसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में है. इस दौरान उन्होंने काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशन को लीड किया और घाटी में सिक्योरिटी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई.

यह भी पढ़ें:- बिहार में मुसलमानों के सिर से उठ गया नीतीश कुमार का साया; BJP के CM से अल्पसंख्यक आशंकित!

Add Zee News as a Preferred Source

कश्मीरियों के दिल में बनाई खास जगह

अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने "हार्ट्स एंड माइंड्स" नाम की एक खास स्ट्रैटेजी पर जोर दिया. इस पॉलिसी का मकसद लोकल लोगों का भरोसा जीतना और आर्मी और आम लोगों के बीच बेहतर रिश्ते बनाना था. उनकी लीडरशिप में आर्मी ने कई सोशल और डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए, जिनमें युवाओं के लिए एजुकेशन, स्पोर्ट्स और नौकरी से जुड़ी पहल शामिल थीं. इन प्रोग्राम का मकसद कश्मीरी युवाओं को मेनस्ट्रीम में लाना और उन्हें पॉजिटिव तरक्की के मौके देना था.

NDMA के थे मेंबर

आर्मी से रिटायर होने के बाद भी सैयद अता हसनैन पब्लिक लाइफ और नेशनल सिक्योरिटी मामलों में एक्टिव रहे. उन्हें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) का मेंबर बनाया गया, जहां उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट और राहत से जुड़े कई अहम फैसलों में योगदान दिया. उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में भी भूमिका निभाई. उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पर काम किया, जहां उन्होंने एजुकेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारों को बढ़ावा देने में योगदान दिया. बिहार के गवर्नर के तौर पर उनकी नियुक्ति को अब एक अहम एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला माना जा रहा है.