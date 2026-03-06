Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3131334
Zee SalaamIndian Muslimबिहार को मिला नया राज्यपाल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन की नियुक्ति

बिहार को मिला नया राज्यपाल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन की नियुक्ति

Bihar New Governor: रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का नया गवर्नर बनाया गया है. राष्ट्रपति भवन से मिले ऑर्डर के बाद उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान की जगह ली. हसनैन ने लगभग 40 साल तक इंडियन आर्मी में काम किया और चिनार कॉर्प्स के कमांडर के तौर पर काम किया.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 06, 2026, 07:48 AM IST

Trending Photos

बिहार को मिला नया राज्यपाल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन की नियुक्ति

Bihar News: देश भर के कई राज्यों के गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का ट्रांसफर कर दिया गया है. राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी एक ऑर्डर के मुताबिक, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और बिहार समेत कुल नौ राज्यों में नए गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए हैं. इसी कड़ी में बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की जगह रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का नया गवर्नर बनाया गया है. यानी आरिफ मोहम्मद खान की छुट्टी हो गई है. आरिफ मोहम्मद खान ने पिछले साल 2 जनवरी को बिहार के गवर्नर का पद संभाला था. इससे पहले, वह केरल के गवर्नर भी रह चुके हैं.

नए गवर्नर सैयद अता हसनैन का मिलिट्री करियर लंबा और अहम रहा है. उन्होंने करीब चार दशकों तक इंडियन आर्मी में सेवा दी और कई सेंसिटिव इलाकों में अहम जिम्मेदारियां निभाईं. जम्मू-कश्मीर में उनकी लीडरशिप खास तौर पर अहम मानी जाती है. 2012 से 2014 के बीच, उन्होंने इंडियन आर्मी की 15वीं कोर, जिसे चिनार कोर के नाम से भी जाना जाता है, के कमांडर के तौर पर काम किया, जिसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में है. इस दौरान उन्होंने काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशन को लीड किया और घाटी में सिक्योरिटी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई.

यह भी पढ़ें:- बिहार में मुसलमानों के सिर से उठ गया नीतीश कुमार का साया; BJP के CM से अल्पसंख्यक आशंकित!

Add Zee News as a Preferred Source

 

कश्मीरियों के दिल में बनाई खास जगह
अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने "हार्ट्स एंड माइंड्स" नाम की एक खास स्ट्रैटेजी पर जोर दिया. इस पॉलिसी का मकसद लोकल लोगों का भरोसा जीतना और आर्मी और आम लोगों के बीच बेहतर रिश्ते बनाना था. उनकी लीडरशिप में आर्मी ने कई सोशल और डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए, जिनमें युवाओं के लिए एजुकेशन, स्पोर्ट्स और नौकरी से जुड़ी पहल शामिल थीं. इन प्रोग्राम का मकसद कश्मीरी युवाओं को मेनस्ट्रीम में लाना और उन्हें पॉजिटिव तरक्की के मौके देना था.

NDMA के थे मेंबर
आर्मी से रिटायर होने के बाद भी सैयद अता हसनैन पब्लिक लाइफ और नेशनल सिक्योरिटी मामलों में एक्टिव रहे. उन्हें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) का मेंबर बनाया गया, जहां उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट और राहत से जुड़े कई अहम फैसलों में योगदान दिया. उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में भी भूमिका निभाई. उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पर काम किया, जहां उन्होंने एजुकेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारों को बढ़ावा देने में योगदान दिया. बिहार के गवर्नर के तौर पर उनकी नियुक्ति को अब एक अहम एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला माना जा रहा है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Bihar NewsBihar New GovernorSyed Ata Hasnain Bihar Governor

Trending news

Bihar News
बिहार को मिला नया राज्यपाल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन की नियुक्ति
Middle East Tension
साइप्रस और मिडिल ईस्ट में हमला; इजरायल इन देशों को जंग में धकेलने की रच रहा साजिश!
Mumbai News
कहीं भी नहीं पढ़ सकते नमाज़; HC ने ठुकराई एयरपोर्ट के पास नमाज की इजाजत देने की याचिका
Hate against Muslim
UP News: होली मिलन के मंच से खुलेआम मुसलमानों का संहार करने की अपील; वीडियो वायरल
Himachal Pradesh News
शिमला में मस्जिद के पास लगी आग ने तोड़ दिए रशीदा के अरमान; जलकर ख़ाक हुआ शादी का सामान
Himachal Pradesh News
हिमाचल में वक्फ बोर्ड की बड़ी पहल; अब जिला स्तर पर सुनी जाएंगी मुसलमानों की समस्याएं
Uttarakhand news
देहरादून में नाटक बना नफरत का हथियार; मंच से मुस्लिमों को खलनायक दिखाने पर विवाद
Ramadan 2026
रमजान की वो मुबारक रात जब खुलते हैं रहमत के दरवाजे, क्यों खास है लैलतुल कद्र?
iran crisis
ईरान से परमाणु खतरे का बेचा गया डर, अब US एजेंसी ने ट्रंप-नेतन्याहू को कर दिया नंगा
Pakistan News
जेनेवा में खुली पाकिस्तान के ब्लासफेमी कानून की पोल, शगुफ्ता किरण पर उठी आवाज