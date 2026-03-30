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नफरत फैलाओगे तो काल कोठरी में बितानी पड़ेगी जिंदगी, तेलंगाना में सख्त कानून से हड़कंप

Telangana Hate Speech and Hate Crimes Bill: तेलंगाना सरकार ने मुसलमानों के साथ दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते नफरती भाषण और हिंसा को रोकने के लिए "हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स बिल 2026" पेश किया है. इसमें दोषियों के लिए 10 साल तक की सजा, भारी जुर्माना और गैर-जमानती प्रावधान शामिल हैं.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 30, 2026, 08:32 AM IST

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तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी (फाइल फोटो)
तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी (फाइल फोटो)

Telangana News: दक्षिणपंथी संगठनों के जरिये हालिया दिनों मुसलमानों समेत दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरती भाषण और हिंसा के लिए उकसाने की घटनाएं सामने आती रही हैं. इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए तेलंगाना सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. इसके लिए तेलंगाना सरकार एक सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें दोषियों को लंबी जेल सजा और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.

दरअसल, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने इतवार (29 मार्च) को विधानसभा में "तेलंगाना हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स (प्रिवेंशन) बिल, 2026" पेश किया. इस बिल के तहत नफरती भाषण और हेट क्राइम से जुड़े मामलों में अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है. अगर यह बिल कानून बन जाता है, तो तेलंगाना ऐसा कानून लागू करने वाला कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य बन जाएगा.

इस बिल को मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की ओर से विधानमंडल मामलों के मंत्री डी श्रीधर बाबू ने विधानसभा में पेश किया. सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून हेट स्पीच और हेट क्राइम के बदलते स्वरूप से निपटने में पूरी तरह सक्षम नहीं हैं, इसलिए एक मजबूत और विशेष कानून की जरूरत महसूस की जा रही थी.

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क्या हैं बिल में खास प्रावधान?
इस प्रस्तावित कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति हेट क्राइम करता है, तो उसे कम से कम 1 साल और अधिकतम 7 साल तक की जेल हो सकती है. इसके साथ ही 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा. अगर कोई शख्स बार-बार ऐसा अपराध करता है, तो सजा और भी सख्त हो जाएगी. ऐसे मामलों में 2 साल से लेकर 10 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बिल के तहत दर्ज होने वाले अपराध नॉन-बेलेबल (गैर-जमानती) होंगे, यानी आरोपी को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी. सरकार ने अपने बयान में कहा कि "मौजूदा कानूनी ढांचा हेट स्पीच और हेट क्राइम की बदलती प्रकृति को पूरी तरह कवर नहीं करता. इसलिए ऐसे अपराधों को रोकने, कंट्रोल करने और सजा देने के लिए एक प्रभावी कानून जरूरी है, साथ ही पीड़ितों की सुरक्षा और उन्हें आसानी से न्याय मिले यह भी सुनिश्चित किया जाएगा."

इस बिल को तेलंगाना कैबिनेट ने 23 मार्च को मंजूरी दी थी. इसका मकसद ऐसे भाषणों पर रोक लगाना है, जो दंगे और सामाजिक टकराव को बढ़ावा देते हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि कई दक्षिणपंथी संगठनों ने इस बिल का विरोध शुरू कर दिया है. इसके बाद उन संगठनों की मंशा और कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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