मस्जिद अहाते में तामीरी काम पर हिन्दू संगठन ने लगवाई रोक; लेखपाल करता रहा निरिक्षण मुआज्ज़िन देता रहा अज़ान!

Zee SalaamIndian Muslimमस्जिद अहाते में तामीरी काम पर हिन्दू संगठन ने लगवाई रोक; लेखपाल करता रहा निरिक्षण मुआज्ज़िन देता रहा अज़ान!

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में कचहरी मस्जिद में पेशाबघर का निर्माण कराने पर हिंदूवादी संगठन ने विरोध किया, जिसके बाद प्रशासन ने उस निर्माण को रुकवा दिया. प्रशासन का दावा है कि इस मस्जिद के खिलाफ 6 महीने पहले से मुकदमा दर्ज है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 14, 2026, 08:21 PM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित कचहरी मस्जिद में निर्माण पर प्रशासन ने आपत्ति व्यक्त की है. मस्जिद के मुअज्जिन के मुताबिक कचहरी मस्जिद के पास सटे नाले में लोग खुले में पेशाब करते थे, इसलिए वहां दीवार खड़ी की जा रही है, ताकि पर्दा (प्राइवेसी) बरकरार रहे. हिंदूवादी संगठन ने इस निर्माण की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलने पर राजस्व लेखपाल, पुलिस बल के साथ मस्जिद पहुंचे और मस्जिद में चल रहे काम को रुकवाया. लेखपाल ने मुअज्जिन से पूछताछ की और उनका नाम नोट करके ले गए. 

यह मामला लखीमपुर सदर कोतवाली इलाके में कलेक्ट्रेट नजदीक मौजूद कचहरी मस्जिद का है. लेखपाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस मस्जिद पर 6 महीने पहले मुकदमा दर्ज हो चुका है. लेखपाल ने कहा कि वह मौके पर पहुंचे, तो निर्माण कार्य चल रहा था, जिसे उन्होंने रुकवाया और मजदूरों को वहां से भगा दिया. 

कचहरी मस्जिद के मुअज्जिन ने बताया कि जब लेखपाल पुलिस के साथ मस्जिद पहुंचे थे, उस वक्त वह नमाज आदा कर रहे थे. जब मीडिया ने मुअज्जिन से सवाल किया कि लेखपाल ने आपसे क्या पूछा, तो मुअज्जिन ने बताया कि लेखपाल ने उनसे कुछ ज्यादा नहीं पूछा, सिर्फ यह पूछा कि इस निर्माण को कौन करा रहा है. साथ ही लेखपाल ने मुअज्जिन से उनका नाम पूछकर नोट कर लिया. 

मस्जिद के मुअज्जिन ने बताया कि यहां पेशाबखाना का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि पर्दा बरकरार रहे. उन्होंने बताया कि पहले यहां लोग खुले में पेशाब करते थे. वहीं, इस पर हिंदूवादी संगठन के लोग विरोध कर रहे हैं. प्रशासन के साथ मस्जिद पहुंचे हिंदूवादी संगठन का एक सदस्य ने कहा कि ये लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रशासन के नाक के नीचे यह निर्माण चल रहा है और प्रशासन का ध्यान भी इस पर नहीं गया. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है.

muslim newsLakhimpur Kachhari MosqueKachhari Mosque Constructionminority newsToday News

