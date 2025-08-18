गाजी मियां के मजार पर भीड़ ने बोला था हमला, चार उप्रदवियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने की खानापूर्ति!
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2886194
Zee SalaamIndian Muslim

गाजी मियां के मजार पर भीड़ ने बोला था हमला, चार उप्रदवियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने की खानापूर्ति!

Madhya Pradesh News: हाल ही में मध्य प्रदेश के रिवा जिले के ग्राम गोर्गी इलाके में मौजूदश मशहूर गाजी मियां मजार को हिंदूवादी भीड़ ने मंदिर बताते हुए तोड़ने की कोशिश की और मजार को नुकसान पहुंचाया. अब इस मामले में पुलिस ने चार मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 18, 2025, 01:53 PM IST

Trending Photos

गाजी मियां के मजार पर भीड़ ने बोला था हमला, चार उप्रदवियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने की खानापूर्ति!

Madhya Pradesh News: देश में मुस्लिम समुदायों से जुड़े धार्मिक स्थलों पर हमला करने और उसे नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जारी है. इन घटनाओं में एक समानता दिखती है. पहले किसी व्यक्ति या हिंदूवादी संगठन के जरिए किसी मुस्लिम धार्मिक स्थल के नीचे मंदिर होने का दावा किया जाता है, फिर तमाम कानून को ताक पर रखकर सांप्रदायिक विवाद खड़ा किया जाता है. इसी तरह की घटना बीते दिनों मध्य प्रदेश के रीवा में हुई. यहां मशहूर गाजी मियां दरगाह को हिंदूवादी भीड़ ने मजार में तोड़फोड़ की, जिससे इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया. 

इस घटना के बाद आक्रोशित मुस्लिम समुदाय ने मुल्जिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. इस मामले में पुलिस ने चार मुल्जिमों को गिरफ्तार किया. बता दें कि इस दरगाह को हिंदू संगठन की तरफ मंदिर बताया जाता है. एक स्थानीय मुस्लिम व्यक्ति ने बताया कि गाजी मियां की दरगाह को मंदिर बताते हुए कुछ लोग मुस्लिम समाज के लोगों को आने से रोकते हैं और मारपीट करते हैं. 

दूसरी ओर हिंदू पक्ष ने भी जी मीडिया से बातचीत में अपनी बातें रखी हैं. इसी गांव के रहने वाले मोरध्वज चौरसिया जो पूजा पाठ का काम करते हैं, उनका दावा है कि वर्षों पहले यहां मंदिर थी, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने इस मंदिर पर कब्जा कर इसे मजार बना दिया. मोरध्वज को इस बात की जानकारी उनके पूर्वज ने दी थी. मोरध्वज ने यह भी दावा किया कि मुस्लिम समुदाय जिसे मजार बता रहा है, उस मजार के नीचे पहले भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग विराजमान हुआ करता था.

गौरतलब है कि इन घटनाओं से दोनों समुदाय के बीच पहले से मौजूद दरारें और गहरी होती हैं. साथ ही कुछ सिद्दत पसंद लोग इस नाजूक वक्त का फायदा उठाकर सांप्रदायिक हिंसा करवाना चाहते हैं, ताकि इस हिंसा में निकले खून पर राजनीति की जा सके. कई बार अमनपसंद लोग और एकता में विश्वास करने वाले लोग इन घटनाओं को रोक देते हैं.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

madhya pradesh newsGazi Miyan MazarToday Newsmuslim newsRiwa Police Gazi Miyan Mazar

Trending news

UP News
Gorakhpur: मानसिक रूप से बीमार थे या भीड़ ने ली जान? मुश्ताक की मौत बनी रहस्य
Uttar Pradesh news
पूर्व सांसद अतीक अहमद के नाम पर मचा राजनीतिक बवाल, BJP की विधायक का SP पर गंभीर आरोप
UP News
मुफ्ती की पिटाई का बदला...मासूम की सांसें छीन लीं; बागपत में बच्ची का खौफनाक कदम
Uttar Pradesh news
हत्या के आरोपी साहिल का उग्र हिंदूवादी भीड़ ने फूंक दिया घर; पुलिस बनी रही मूकदर्शक
Uttar Pradesh news
मंदिर का वीडियो आपत्तिजनक ऑडियो के साथ पोस्ट करने पर सिपाही सुहैल सस्पेंड
gaza war
नेतन्याहू की सेना का घिनौना प्लान, गाजा पर कब्जा करने के बहाने नरसंहार की योजना?
Uttarakhand news
पहले बुलडोजर चला, अब रजिस्ट्रेशन की शर्त...उत्तराखंड में मदरसों के लिए मुश्किल दौर!
yemen news
हूती लड़ाकों का इजराइल पर जवाबी वार, एयरपोर्ट पर दागी मिसाइलें; दहशत में तेल अवीव
Delhi News
AMU के बाद JMI की फीस ने उड़ाए होश; B.Ed. से MBA तक...हर कोर्स हुआ महंगा
Delhi News
सऊदी में कत्ल, भारत में छुपा; फर्जी पासपोर्ट से घूमा… 26 साल बाद CBI ने पकड़ा!
;