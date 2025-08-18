गाजी मियां के मजार पर भीड़ ने बोला था हमला, चार उप्रदवियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने की खानापूर्ति!

Madhya Pradesh News: देश में मुस्लिम समुदायों से जुड़े धार्मिक स्थलों पर हमला करने और उसे नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जारी है. इन घटनाओं में एक समानता दिखती है. पहले किसी व्यक्ति या हिंदूवादी संगठन के जरिए किसी मुस्लिम धार्मिक स्थल के नीचे मंदिर होने का दावा किया जाता है, फिर तमाम कानून को ताक पर रखकर सांप्रदायिक विवाद खड़ा किया जाता है. इसी तरह की घटना बीते दिनों मध्य प्रदेश के रीवा में हुई. यहां मशहूर गाजी मियां दरगाह को हिंदूवादी भीड़ ने मजार में तोड़फोड़ की, जिससे इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया.

इस घटना के बाद आक्रोशित मुस्लिम समुदाय ने मुल्जिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. इस मामले में पुलिस ने चार मुल्जिमों को गिरफ्तार किया. बता दें कि इस दरगाह को हिंदू संगठन की तरफ मंदिर बताया जाता है. एक स्थानीय मुस्लिम व्यक्ति ने बताया कि गाजी मियां की दरगाह को मंदिर बताते हुए कुछ लोग मुस्लिम समाज के लोगों को आने से रोकते हैं और मारपीट करते हैं.

दूसरी ओर हिंदू पक्ष ने भी जी मीडिया से बातचीत में अपनी बातें रखी हैं. इसी गांव के रहने वाले मोरध्वज चौरसिया जो पूजा पाठ का काम करते हैं, उनका दावा है कि वर्षों पहले यहां मंदिर थी, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने इस मंदिर पर कब्जा कर इसे मजार बना दिया. मोरध्वज को इस बात की जानकारी उनके पूर्वज ने दी थी. मोरध्वज ने यह भी दावा किया कि मुस्लिम समुदाय जिसे मजार बता रहा है, उस मजार के नीचे पहले भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग विराजमान हुआ करता था.

गौरतलब है कि इन घटनाओं से दोनों समुदाय के बीच पहले से मौजूद दरारें और गहरी होती हैं. साथ ही कुछ सिद्दत पसंद लोग इस नाजूक वक्त का फायदा उठाकर सांप्रदायिक हिंसा करवाना चाहते हैं, ताकि इस हिंसा में निकले खून पर राजनीति की जा सके. कई बार अमनपसंद लोग और एकता में विश्वास करने वाले लोग इन घटनाओं को रोक देते हैं.