Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2985008
Zee SalaamIndian Muslim

तेजस्वी यादव का बड़ा दांव! बोले- बिहार में होंगे कई डिप्टी सीएम, मुस्लिम-दलितों को भी मिलेगा हक

Tejashwi Yadav Statement: बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का 'एक से ज्यादा उपमुख्यमंत्री' वाले बयान ने प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है. तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार महागठबंधन की सरकार में मुस्लिम और दलित समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा. इस पर सीएम नीतीश कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 02, 2025, 01:54 PM IST

Trending Photos

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (फाइल फोटो)
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (फाइल फोटो)

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी दलों का प्रचार-प्रसार अभियान जोर पकड़ता जा रहा है. पहले चरण के चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यावद के एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है. सियासी जानकारों की मानें तो तेजस्वी यादव का यह बयान बिहार के चुनावी जातीय समीकरणों को साधने में नया रूप दे सकता है. 

दरअसल, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर महागठबंधन सत्ता में आया तो बिहार में एक से ज्यादा उपमुख्यमंत्री होंगे, जिनमें मुस्लिम और दलित समुदाय के लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा. मुस्लिम उपमुख्यमंत्री को लेकर पूछे गए सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा,"मुकेश सहनी इकलौते उपमुख्यमंत्री नहीं होंगे. अलग-अलग समुदायों से दूसरे उपमुख्यमंत्री भी होंगे. हम सबको साथ लेकर चलेंगे और हर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देंगे." 

'RJD अपने पारंपरिक वोट बैंक MY को साधने में जुटी'

Add Zee News as a Preferred Source

तेजस्वी यादव ने बताया कि कई उपमुख्यमंत्रियों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है. उन्होंने कहा, "जिस दिन यह घोषणा हुई थी, अशोक गहलोत ने कहा था कि अगर मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो अन्य लोग भी होंगे. अलग-अलग वर्गों की चिंताओं का समाधान किया जाएगा."

तेजस्वी यादव का यह बयान मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. साथ ही यह आरजेडी की पारंपरिक 'मुस्लिम-यादव' (MY) छवि से आगे बढ़कर समावेशी राजनीति की दिशा में कदम माना जा रहा है. तेजस्वी ने दावा किया कि इस बार टिकट बंटवारे में आरजेडी और महागठबंधन ने अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा सीटें दी हैं.

जातिगत समीकरणों को साधने में जुटा महागठबंधन

बिहार की आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 17 फीसदी से ज्यादा है, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की ताकत रखती है. हाल ही में विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी को महागठबंधन का उपमुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है, इसके बाद मुस्लिम समुदाय से भी उपमुख्यमंत्री की मांग उठने लगी.

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा था कि पार्टी मुस्लिमों को सत्ता में हिस्सेदारी देने से बच रही है. वहीं बीजेपी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी कहा कि आरजेडी मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है.

तेजस्वी यादव का यह फॉर्मूला बिहार की जातिगत राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है. RJD अब सिर्फ एमवाई समीकरण तक सीमित नहीं रहना चाहती. तेजस्वी यादव दलितों, ईबीसी, ओबीसी और मुस्लिम समुदाय को एकजुट करने की कोशिश में हैं. मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री पद देने का ऐलान ईबीसी वोटरों को जोड़ने की दिशा में एक कदम माना गया और अब मुस्लिम- दलित उपमुख्यमंत्री की बात करके तेजस्वी ने महागठबंधन की अपील को और व्यापक बनाया है.

'चुनाव आते ही बन जाते हैं मुस्लिम हितैषी'

एनडीए नेताओं का आरोप है कि RJD मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में कहा था, "चुनाव आते ही कुछ लोग मुस्लिम समुदाय के हितैषी बनने का दिखावा करते हैं. यह सिर्फ वोट पाने की चाल है. हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया है."

इस बार बिहार चुनाव में 243 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट अहम भूमिका निभा सकते हैं. यही वजह है कि दक्षिणपंथी पार्टियां भी मुस्लिम वोट बैंक को साधने में जुटा है. बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को, दूसरा चरण 11 नवंबर को और मतगणना 14 नवंबर को होगी.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Bihar NewsBihar Assembly Election 2025Tejashwi Yadavmuslim news

Trending news

shahrukh khan
लंगोट में कट्टा लेकर चलने वाले सख्त लौंडों को भी शाहरुख़ खान ने सिखाया है प्यार करना
Bihar News
तेजस्वी का चुनावी दांव! बोले- सहनी के अलावा बिहार में मुस्लिम-दलित होंगे डिप्टी CM
Lal Khat Ceremony
West UP की मुस्लिम शादियों में है 'लाल खत' का रिवाज; पुराने दौर का होता है एहसास
Delhi
Delhi Riots: मोहम्मद की दुकान में की थी आगजनी; कोर्ट ने कपिल समेत 6 को सुनाई सज़ा
Tanzania
Tanzania चुनाव को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन, 700 लोगों की मौत
Sudan
Sudan News: ऊंटों पर आए और उतार दिया 200 लोगों को मौत के घाट, आतंक का माहौल
gaza
Gaza: खंडहर में तब्दील फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात का विला, लोगों ने डाला है डेरा
Himachal Pradesh News
नासिर रावत बने हिमाचल वक्फ बोर्ड के नए बॉस, तीन साल से खाली पड़ा था ये पद
mp news
क्या 14 मुस्लिम नौजवान सच में बन चुके हैं हिन्दू; मोहम्मद को महादेव बनाने का दावा!
Mumbai News
मुंबई: नशे की लत ने बनाया कातिल! नारियल बेचने वाले कासिम की गला रेतकर हत्या