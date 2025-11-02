तेजस्वी यादव का बड़ा दांव! बोले- बिहार में होंगे कई डिप्टी सीएम, मुस्लिम-दलितों को भी मिलेगा हक

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी दलों का प्रचार-प्रसार अभियान जोर पकड़ता जा रहा है. पहले चरण के चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यावद के एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है. सियासी जानकारों की मानें तो तेजस्वी यादव का यह बयान बिहार के चुनावी जातीय समीकरणों को साधने में नया रूप दे सकता है.

दरअसल, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर महागठबंधन सत्ता में आया तो बिहार में एक से ज्यादा उपमुख्यमंत्री होंगे, जिनमें मुस्लिम और दलित समुदाय के लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा. मुस्लिम उपमुख्यमंत्री को लेकर पूछे गए सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा,"मुकेश सहनी इकलौते उपमुख्यमंत्री नहीं होंगे. अलग-अलग समुदायों से दूसरे उपमुख्यमंत्री भी होंगे. हम सबको साथ लेकर चलेंगे और हर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देंगे."

'RJD अपने पारंपरिक वोट बैंक MY को साधने में जुटी'

तेजस्वी यादव ने बताया कि कई उपमुख्यमंत्रियों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है. उन्होंने कहा, "जिस दिन यह घोषणा हुई थी, अशोक गहलोत ने कहा था कि अगर मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो अन्य लोग भी होंगे. अलग-अलग वर्गों की चिंताओं का समाधान किया जाएगा."

तेजस्वी यादव का यह बयान मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. साथ ही यह आरजेडी की पारंपरिक 'मुस्लिम-यादव' (MY) छवि से आगे बढ़कर समावेशी राजनीति की दिशा में कदम माना जा रहा है. तेजस्वी ने दावा किया कि इस बार टिकट बंटवारे में आरजेडी और महागठबंधन ने अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा सीटें दी हैं.

जातिगत समीकरणों को साधने में जुटा महागठबंधन

बिहार की आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 17 फीसदी से ज्यादा है, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की ताकत रखती है. हाल ही में विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी को महागठबंधन का उपमुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है, इसके बाद मुस्लिम समुदाय से भी उपमुख्यमंत्री की मांग उठने लगी.

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा था कि पार्टी मुस्लिमों को सत्ता में हिस्सेदारी देने से बच रही है. वहीं बीजेपी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी कहा कि आरजेडी मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है.

तेजस्वी यादव का यह फॉर्मूला बिहार की जातिगत राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है. RJD अब सिर्फ एमवाई समीकरण तक सीमित नहीं रहना चाहती. तेजस्वी यादव दलितों, ईबीसी, ओबीसी और मुस्लिम समुदाय को एकजुट करने की कोशिश में हैं. मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री पद देने का ऐलान ईबीसी वोटरों को जोड़ने की दिशा में एक कदम माना गया और अब मुस्लिम- दलित उपमुख्यमंत्री की बात करके तेजस्वी ने महागठबंधन की अपील को और व्यापक बनाया है.

'चुनाव आते ही बन जाते हैं मुस्लिम हितैषी'

एनडीए नेताओं का आरोप है कि RJD मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में कहा था, "चुनाव आते ही कुछ लोग मुस्लिम समुदाय के हितैषी बनने का दिखावा करते हैं. यह सिर्फ वोट पाने की चाल है. हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया है."

इस बार बिहार चुनाव में 243 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट अहम भूमिका निभा सकते हैं. यही वजह है कि दक्षिणपंथी पार्टियां भी मुस्लिम वोट बैंक को साधने में जुटा है. बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को, दूसरा चरण 11 नवंबर को और मतगणना 14 नवंबर को होगी.