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सीएम योगी का मंच क्या, नीचे भी नहीं मिली एंट्री! रैली से लौटे RLD मुस्लिम विधायक

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में सीएम योगी और जयंत चौधरी की रैली में RLD मुस्लिम विधायक को एंट्री नहीं मिली. सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलते सूची में नाम न होने पर उन्हें रोका गया. बाद में इसे गलतफहमी बताया गया, लेकिन घटना ने सियासी बहस को हवा दे दी. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 14, 2026, 10:37 AM IST

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सीएम योगी का मंच क्या, नीचे भी नहीं मिली एंट्री! रैली से लौटे RLD मुस्लिम विधायक

UP News: उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा इलेक्शन 2027 होने हैं. अभी से ही राज्य की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इस बीच मुजफ्फरनगर के नुमाइश मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और RLD के चीफ जयंत चौधरी की एक संयुक्त रैली आयोजित की गई थी. इस रैली के दौरान RLD के मुस्लिम विधायक गुलाम मोहम्मद को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने से रोक दिया गया. मेरठ जिले की सिवालखास विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक गुलाम मोहम्मद इस रैली में शामिल होने के लिए आए थे. जब उन्होंने मंच क्षेत्र के मुख्य द्वार से प्रवेश करने की कोशिश की, तो वहां तैनात SSP संजय कुमार वर्मा ने उन्हें रोक दिया. विधायक ने अपनी पहचान बताई और समझाया कि वह RLD के एक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं. लेकिन, इसके बावजूद उन्हें एंट्री नहीं दी गई.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इस कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और केवल उन्हीं लोगों को एंट्री की अनुमति थी जिनके नाम अधिकृत मेहमानों की सूची में शामिल थे. जांच करने पर पता चला कि गुलाम मोहम्मद का नाम न तो मंच पर बैठने के लिए अधिकृत नेताओं की सूची में था और न ही विशिष्ट मेहमानों की सूची में, इसके बाद उन्हें रोक दिया गया. इस बातचीत के दौरान विधायक और SSP के बीच थोड़ी कहा-सुनी हुई, लेकिन तय नियमों के मुताबिक, उन्हें एंट्री नहीं दी गई. बाद में यह मामला तब ज़्यादा चर्चा में आया जब इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

विधायक ने दी सफाई
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद RLD विधायक गुलाम मोहम्मद खुद आगे आए और उन्होंने इस पूरी घटना को एक 'गलतफहमी' बताया. उन्होंने कहा कि उन्हें लगा था कि उनका नाम सूची में शामिल होगा, क्योंकि कार्यक्रम में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री मौजूद थे. हालांकि, चूंकि उन्होंने अपनी उपस्थिति के बारे में पहले से कोई सूचना नहीं दी थी, इसलिए उनका नाम लिस्ट में नहीं था. विधायक ने आगे बताया कि जब उन्होंने अधिकारियों से सूची दिखाने का अनुरोध किया, तो उन्हें उसमें अपना नाम नहीं मिला. इसके बाद वह अपनी मर्ज़ी से वापस लौट गए और कार्यक्रम स्थल से चले गए.

यह भी पढ़ें:- इंसानियत की जीत; मुस्लिम शख्स ने गंभीर बीमारी से जूझ रहे अमित मौर्य को दिए 1 लाख

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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