ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह में हनुमान बेनीवाल ने भेजी चादर, देशवासियों के लिए अमन-शांति का दिया संदेश

Ajmer Dargah Ursh News: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की ओर से 814 वें उर्स के अवसर पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर पेश की गई. इस अवसर पर उन्होंने चादर के साथ-साथ एक संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने देशवासियों के लिए अमन, शांति और भाईचारे की दुआ की थी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 31, 2025, 10:34 AM IST

Ajmer Dargah Ursh News: राजस्थान के अजमेर में मौजूद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (ख्वाजा गरीब नवाज़) का 814 वां उर्स चल रहा है. इस अवसर पर देशभर से अकीदतमंद पहुंचते हैं. इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की ओर से 814 वें उर्स के अवसर पर दरगाह में भेजी गई चादर अकीदत के साथ पेश की गई. यह जियारत RLP के ब्यावर एवं अजमेर पार्टी परिवार के सदस्यों द्वारा दरगाह में अदा की गई. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की ओर से भेजे गए संदेश को RLP के युवा नेता शहजाद खान ने दरगाह में उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं और जायरीनों के सामने पढ़कर सुनाया.

हनुमान बेनीवाल ने अपने संदेश में कहा कि 814वें उर्स के अवसर पर दरगाह में पेश की गई चादर के माध्यम से मैं देशवासियों के लिए अमन, शांति, भाईचारे और खुशहाली की दुआ करता हूँ. उर्स का यह मुबारक मौका हमें आपसी सौहार्द, इंसानियत और एकता का संदेश देता है. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सदैव गंगा-जमुनी तहज़ीब, सामाजिक समरसता और संविधान में निहित मूल्यों के साथ खड़ी रही है.

इस अवसर पर RLP के युवा नेता शहजाद खान, पार्टी के वरिष्ठ नेता शंभू जी शर्मा, रामस्वरूप चौधरी, श्सीताराम चौधरी, राहुल आबासरा सहित बड़ी संख्या में पार्टी परिवार के सदस्य उपस्थित रहे. सभी ने दरगाह में जियारत कर देश और प्रदेश में अमन, शांति एवं भाईचारे की दुआ की. पार्टी नेताओं ने कहा कि उर्स का यह पावन अवसर सामाजिक सौहार्द, आपसी सद्भाव और मानवता का संदेश देता है, जिसे आगे बढ़ाने के लिए आरएलपी सदैव प्रतिबद्ध है.

हिंदुस्तान के साथ-साथ दुनिया भर में बड़ी तादाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन के चाहने वाले अकीदतमंद रहते हैं. उर्स के मौके पर अजमेर में लाखों की तादाद में जायरीन पहुंचते हैं. जहां वे अपने और अपने देश की खुशहाली और संपन्नता की दुआ मांगते हैं. इस अवसर पर अजमेर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया जाता है. ख्वाजा मोइनुद्दीन भारत के एक बड़े सूफी थे, जिन्होंने हमेशा भाईचारे का संदेश दिया. इसलिए इनकी दरगाह पर सभी धर्मों के लोग पहुंचते हैं. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Ajmer Dargah Ursh NewsHanuman Beniwal Chadar Offering Ajmer DargahToday News

ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह में हनुमान बेनीवाल ने भेजी चादर, अमन-शांति का दिया संदेश
