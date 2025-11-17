Advertisement
रोहिणी के आरोप के बाद चर्चा में रमीज नेमत, अब कौशांबी में दर्ज हुआ हत्या का केस

Kaushambi Murder Accused Rameez Nemat: बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के आरोपों के बाद रमीज नेमत चर्चा में हैं. इसके बाद रमीज नेमत की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. रमीज नेमत पर हत्या के गंभीर आरोप लगे हैं. रमीज, यूपी के बलरामपुर से पूर्व सांसद रिजवार जहीर के दामाद हैं. उन पर कौशांबी के एक प्रोपर्टी डीलर के हत्या के आरोप लग रहे हैं. अब सबकी निगाहें पुलिस जांच पर टिकी हैं. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 17, 2025, 11:30 PM IST

रमीज नेमत (फाइल फोटो)
Uttar Pradesh News Today: बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू यादव के परिवार में कथित फूट की खबरें सामने आ रही हैं. आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहाणी आचार्य के हालिया बयान के बाद संजय यावद के साथ रमीज नेमत का एक शख्स चर्चा में आ गया है. रमीज, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद है.

सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच यह भी सामने आया है कि रमीज नेमत के खिलाफ कौशांबी जिले में हत्या सहित दो गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. रमीज नेमत पर प्रतापगढ़ के रहने वाले मोहम्मद शकील की हत्या का आरोप है. यह मामला कौशांबी के कोखराज थाने में दर्ज है. मिली जानकारी के मुताबिक, रमीज के खिलाफ इस मामले सहित दो केस चल रहे हैं. फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं.

मृतक मोहम्मद शकील प्रतापगढ़ के जेठवारा के रहने वाले था और प्रॉपर्टी का कारोबार करते थे. इसके साथ ही वह ठेकेदारी से भी जुड़ा हुए थे. शकील की लाश रोही बाईपास के पास रेलवे पटरी के किनारे मिली थी. शव से थोड़ी दूरी पर मृतक शकील की कार लावारिस हालत में मिली थी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान की. मृतक के भाई मोहम्मद शाहिद ने आरोप लगाया कि शकील की हत्या रमीज खान ने की है, जो पूर्व सांसद के दामाद हैं. परिजनों का कहना है कि रुपये के लेनदेन को लेकर रमीज ने शकील को फोन कर हाईवे पर बुलाया था. दोनों एक ढाबे में रुके, जहां किसी बहाने से उसे मार दिया गया और फिर रोही इलाके में रेलवे लाइन के पास शव फेंक दिया गया.

अब जब रोहिणी आचार्य का बयान सामने आया है, तो सियासी हलकों में चर्चा और तेज हो गई है. आरोप है कि संजय यावद और रमीज नेमत ने लालू यादव के परिवार में फूट डालने की कोशिश की है. इसी वजह से यह मामला दोबारा सुर्खियों में है. सूत्रों का कहना है कि मामला चर्चा में आने के बाद कौशांबी पुलिस से इस केस की अपडेट रिपोर्ट भी मांगी गई है. 

हालांकि एसपी कौशांबी राजेश कुमार ने इस मामले पर कोई बयान देने से इनकार कर दिया है. फिलहाल रमीज नेमत को लेकर लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं और सियासी माहौल गर्म बना हुआ है. पुलिस की आगे की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं.

