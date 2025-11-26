Roorkee: पीरान कलियर में मज़ार पर बुलडोजर एक्शन, प्रशासन बोला हेल्थ डिपार्टमेंट की है जमीन

Roorkee News: रुड़की के पिरान कलियर थाना इलाके में बुधवार को पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में अवैध रूप से बनाई गई एक मजार को हटा दिया गया. कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार के हालात से निपटने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात रही. प्रदेश में इन दिनों अवैध कब्जों और अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत यह कदम उठाया गया है.

स्वास्थ्य विभाग को आवंटित थी जमीन

सुबह से ही पिरान कलियर में पुलिस व प्रशासनिक टीमें सील की गई जमीन पर मौजूद थी. इस दौरान मजार को हटाने के साथ-साथ अन्य अवैध अतिक्रमणों को भी हटाने के लिए प्रशासन की टीम जुटी रही. अधिकारियों के मुताबिक, जिस जमीन पर यह अतिक्रमण था, उसे स्वास्थ्य विभाग को आवंटित किया गया था.

कई बार नोटिस

आरोप है कि कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद अवैध मजार नहीं हटाई जा रही थी. हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आज अवैध निर्माण हटाया गया है. उन्होंने साफ किया कि इलाके में अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि को कब्जे से मुक्त कर उसके निर्धारित उपयोग के लिए उपलब्ध कराना ही इस ऑपरेशन का मकसद है.

Add Zee News as a Preferred Source

उत्तराखंड में अवैद मज़ारों के खिलाफ एक्शन

बता दें, उत्तराखंड में अवैध मज़ारों और मदरसों के खिलाफ लगातार कदम उठाया जा रहा है. एक तरफ गैर रजिस्टर्ड मदरसों को सील किया गया है, तो वहीं कई जगहों पर अवैध मज़ारों को तोड़ा गया है. यह एक्शन भी उसी अभियान का हिस्सा है. प्रशासन की टीम जिस वक्त अवैध मज़ार को हटाने के लिए पहुंची तो उसे किसी तरह के कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा. यहां तक की राजधानी देहरादून में भी कई मज़ारों को तोड़ा जा चुका है.