MCD केस में नया मोड़, AAP नेता शोएब इकबाल की अर्जी पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को किया तलब

Delhi News: नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार (27 जनवरी) को पूर्व विधायक शोएब इकबाल की एक अर्जी पर नोटिस जारी किया है. इस अर्जी में शोएब इकबाल ने अदालत से कहा है कि उनके खिलाफ जिस आपराधिक मामले में आरोप तय किए गए हैं, उन्हें रद्द किया जाए. यह मामला एक एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें उन पर सरकारी कर्मचारियों के काम में रुकावट डालने का आरोप लगाया गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, साल 2017 की एफआईआर में आरोप है कि एमसीडी अधिकारियों की एक टीम दरियागंज इलाके में एक प्रॉपर्टी का निरीक्षण करने गई थी. इसी दौरान अधिकारियों को कथित तौर पर रोका गया और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया. आरोप है कि टीम को तभी जाने दिया गया, जब डिप्टी कमिश्नर से बात कराई गई. यह भी आरोप है कि निरीक्षण के दौरान मोबाइल से ली गई तस्वीरों को टीम से जबरन डिलीट करा दिया.

इस मामले में स्पेशल जज (एमपी-एमएलए) जितेंद्र सिंह ने रिवीजन याचिका पर 19 फरवरी के लिए नोटिस जारी किया है. साथ ही, ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड भी अगली सुनवाई के लिए तलब किया गया है. शोएब इकबाल ने 22 नवंबर 2025 और 14 जनवरी 2026 के उन दो आदेशों को चुनौती दी है, जिनमें उनके खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश दिए गए थे. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता वजीह शफीक अदालत में पेश हुए.

इस याचिका में शोएब इकबाल और उनके बेटे आले मोहम्मद इकबाल शामिल हैं. नवंबर 22 के आदेश में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 342, 353, 201 और धारा 34 के साथ आरोप तय करने के निर्देश दिए गए थे. 14 जनवरी 2026 के आदेश को भी चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि कथित घटना के समय आले मोहम्मद इकबाल विधायक नहीं थे, बल्कि नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के सिटी जोन वार्ड कमेटी के चेयरमैन थे. वहीं, उस दिन शोएब इकबाल भी वर्तमान विधायक नहीं थे.

मामले की शुरुआत 13 जनवरी 2017 को हुई थी, जब दरियागंज थाना पुलिस ने संजयव कुमार मिश्रा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी. संजय कुमार मित्रा उस समय नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय में कार्यकारी अभियंता (भवन) थे. याचिका में यह भी कहा गया है कि रिकॉर्ड के मुताबिक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, यहां तक कि उन लोगों की भी नहीं, जिन पर कथित तौर पर संपत्ति की पहली मंजिल पर बने कमरे के बाहर खड़े होने का आरोप है. इसके अलावा, जिस मोबाइल फोन से मौके की तस्वीरें लिए जाने का दावा किया गया था, उसे भी पुलिस ने जब्त नहीं किया था.

