कश्मीरियों पर जुल्म से RSS का ये संगठन भी हुआ परेशान, राज्य सरकारों को सुनाई खरी-खरी!

Kashmiri Muslims Harassment Incidents: देश के अलग-अलग हिस्सों में रोजी-रोटी के लिए गए कश्मीरी लोगों के साथ बदसलूकी और उत्पीड़न की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. मेहनत करके अपनी जिंदगी चलाने वाले ये लोग अक्सर पहचान और इलाके के नाम पर निशाना बनाए जाते हैं. ऐसे हालात में अब कश्मीरी विक्रेताओं और स्थानीय लोगों के पक्ष में राष्ट्रीय स्वंय संघ (RSS) की मुस्लिम विंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (MRM) खुलकर सामने आया है और इन घटनाओं की कड़ी निंदा की है.

जम्मू कश्मीर के बाहर कश्मीरी लोगों और व्यापारियों के साथ हो रहे उत्पीड़न की घटनाओं लेकर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने नाराजगी का इजहार किया है. संगठन के जोनल को कन्वीनर बशीर अहमद गगलू ने श्रीनगर स्थित MRM के पार्टी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए, इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बशीर अहमद गगलू ने कहा कि देश के अलग- अलग हिस्सों से कश्मीरी लोगों और खासकर कश्मीरी व्यापारियों के साथ बदसलूकी और उत्पीड़न की खबरें सामने आ रही हैं, जो बेहद परेशान करने वाली हैं. उन्होंने कहा कि कश्मीरी व्यापारी पहले से ही गरीबी और जम्मू कश्मीर में रोजगार के सीमित मौकों से जूझ रहे हैं. इन्हीं मजबूरियों के चलते उन्हें अपने परिवार का पेट पालने के लिए जम्मू–कश्मीर से बाहर जाकर काम करना पड़ता है.

बशीर अहमद गगलू ने कहा कि ऐसे में जब ये लोग दूसरे राज्यों में मेहनत मजदूरी या छोटा मोटा कारोबार करते हैं, तो उनकी सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी कश्मीरी विक्रेता या मजदूर के साथ पहचान के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए.

MRM के जोनल को कन्वीनर ने जम्मू–कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई वाली सरकार से भी अपील की कि वह इस मुद्दे को आधिकारिक तौर पर संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों के सामने उठाए. गगलू ने कहा कि कश्मीरी मजदूरों और व्यापारियों की सुरक्षा, सम्मान और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में गगलू ने यह भी कहा कि कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर देश में भाईचारे और एकता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "सबका साथ, सबका विकास" के विजन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एकता, आपसी सौहार्द और भाईचारे की बात की जाती है.

बशीर अहमद गगलू ने साफ कहा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हर उस कश्मीरी विक्रेता और मजदूर के साथ मजबूती से खड़ा है, जिसे बाहर के राज्यों में परेशान किया जा रहा है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि संगठन पीड़ितों को कानूनी और संवैधानिक तरीकों से पूरा समर्थन देगा, ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके और वे बिना डर के अपनी रोजी रोटी कमा सकें.

