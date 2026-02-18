Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3113698
Zee SalaamIndian Muslimभारतीय मुसलमानों की घर वापसी करानी है... मोहन भागवत के बयान पर मचा बवाल

'भारतीय मुसलमानों की घर वापसी करानी है...' मोहन भागवत के बयान पर मचा बवाल

RSS Chief On Conversion of Muslims: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत के मुसलमान हिंदू हैं, उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमानों की घर वापसी करानी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 18, 2026, 10:36 AM IST

Trending Photos

'भारतीय मुसलमानों की घर वापसी करानी है...' मोहन भागवत के बयान पर मचा बवाल

RSS Chief On Conversion of Muslims: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमानों की 'घर वापसी' करने यानी मुसलमानों को हिंदू बनाने का काम तेज करने की बात कही है. इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में सरकार द्वारा यूनिवर्सिटियों में UGC लागू करने के निर्देश समेत कई मुद्दों पर टिप्पणी की. 

दरअसल, मंगलवार (17 फरवरी) को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के निराला नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में सामाजिक सद्भाव का आयोजन  किया गया. इसी आयोजन में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के काम तेज करने की बात कही. उन्होंने भारत में हिंदू समुदाय की घटती आबादी पर चिंता व्यक्त की और हिंदू समुदाय को तीन बच्चे पैदा करने की नसीहत दी. इसके साथ ही उन्होंने जबरन और लालच देकर धर्मांतरण पर रोक लगाने की मांग की. 

मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं, वे अरब से नहीं आए हैं. उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमानों की घर वापसी करानी है, लेकिन यह काम धीरे-धीरे किया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि जो लोग हिंदू धर्म में लौटे हैं, उनका ध्यान भी हमें रखना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मोहन भागवत ने UGC से जुड़े सवाल के जवाब में कहा कि कानून सभी को मानना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर कानून में समस्या है तो उसमें बदलाव का उपाय भी है. मोहन भागवत ने समाज के जातियों में बंटने पर चिंता जताते हुए कहा कि हमें जाति के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए. उन्होंने कहा कि जातियां झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए. उन्होंने कहा कि दशकों से जाति व्यवस्था खत्म करने की कोशिश हो रही है, लेकिन यह समस्या अब भी बनी हुई है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsRSS Chief On Conversion of Muslimsminority newsToday News

Trending news

up board exam 2026
तिलक लगाने वाले बच्चों का फूलों से स्वागत, लेकिन हिजाब हटाने के बाद ही मिली एंट्री
muslim news
'भारतीय मुसलमानों की घर वापसी करानी है...' मोहन भागवत के बयान पर मचा बवाल
muslim news
'एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र की में डूबा देंगे'...सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को दी धमकी
Maharashtra news
Maharashtra: कब्रिस्तान में रीलबाजी दो लड़कों को पड़ी भारी, अब जेल में कटेगी रात
jammu kashmir news
Jammu Kashmir को जल्द मिलेगा राज्य का दर्जा? केंद्र मंत्री का बड़ा संकेत
Meerut News
मेरठ में पुलिस ने ताज मोहम्मद का क्यों किया हाफ एनकाउंटर, जानें पूरा मामला
iran news
क्या मिडिल ईस्ट युद्ध की दहलीज पर? अमेरिका की घेराबंदी से बढ़ा तनाव
chhattisgarh news
बिरनपुर: रहीम और ईदुल को नहीं मिला इंसाफ; हत्या केस के सभी 17 आरोपी बरी
Andhra pradesh news
बीवी-बच्चे के गुजारा भत्ते पर HC का ऐतिहासिक फैसला, कहा- 'ये खैरात नहीं, अधिकार है'
UP News
कानून के रखवालों ने तोड़ी मर्यादा; धर्मांतरण के आरोपी जफर की वकीलों ने जलाया चैंबर!