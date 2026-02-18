'भारतीय मुसलमानों की घर वापसी करानी है...' मोहन भागवत के बयान पर मचा बवाल

RSS Chief On Conversion of Muslims: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमानों की 'घर वापसी' करने यानी मुसलमानों को हिंदू बनाने का काम तेज करने की बात कही है. इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में सरकार द्वारा यूनिवर्सिटियों में UGC लागू करने के निर्देश समेत कई मुद्दों पर टिप्पणी की.

दरअसल, मंगलवार (17 फरवरी) को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के निराला नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में सामाजिक सद्भाव का आयोजन किया गया. इसी आयोजन में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के काम तेज करने की बात कही. उन्होंने भारत में हिंदू समुदाय की घटती आबादी पर चिंता व्यक्त की और हिंदू समुदाय को तीन बच्चे पैदा करने की नसीहत दी. इसके साथ ही उन्होंने जबरन और लालच देकर धर्मांतरण पर रोक लगाने की मांग की.

मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं, वे अरब से नहीं आए हैं. उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमानों की घर वापसी करानी है, लेकिन यह काम धीरे-धीरे किया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि जो लोग हिंदू धर्म में लौटे हैं, उनका ध्यान भी हमें रखना होगा.

मोहन भागवत ने UGC से जुड़े सवाल के जवाब में कहा कि कानून सभी को मानना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर कानून में समस्या है तो उसमें बदलाव का उपाय भी है. मोहन भागवत ने समाज के जातियों में बंटने पर चिंता जताते हुए कहा कि हमें जाति के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए. उन्होंने कहा कि जातियां झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए. उन्होंने कहा कि दशकों से जाति व्यवस्था खत्म करने की कोशिश हो रही है, लेकिन यह समस्या अब भी बनी हुई है.