भारतीय मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं... RSS नेता के इस बयान पर होगा हंगामा?

RSS Dattatreya Hosabale On Muslims: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के चीफ मोहन भागवत कई बार सार्वजनिक सभाओं से यह साफ कह चुके हैं कि भारत में रहने वाले मुसलमान हिंदू हैं, सिर्फ उनकी इबादत करने का तरीका अलग है. इसी कड़ी में अमेरिका में RSS के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि भारत में 99.9% मुसलमान भारतीय मूल के हैं और वे हिंदुओं के वंशज हैं. उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान हमारे समाज का का अभिन्न अंग हैं. होसबोले ने कहा कि हो सकता है भारत के मुसलमानों ने अपनी पूजा पद्धति बदल ली हो, लेकिन अपनी राष्ट्रीयता या सभ्यतागत जड़ें नहीं बदली हैं.

दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पिछले कुछ सालों से किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए मुस्लिम समाज से बातचीत में लगा हुआ है. होसबोले ने कहा कि ऐसी किसी भी तनाव को दूर करने की ज़रूरत है जो साज़िशों और राजनीतिक स्वार्थों की वजह से पैदा होता है. उन्होंने कहा कि "भारतीय मुसलमानों के पूर्वज भारतीय थे; वे हिंदू थे. इसलिए, भारत में 99.9% मुसलमान भारतीय मूल के हिंदुओं के वंशज हैं.

उन्होंने कहा कि हम महसूस करते हैं और हमारा मानना ​​है कि वे भारत के मुसलमान हमारे समाज का अभिन्न अंग हैं. उन्होंने कहा कि साज़िशों और राजनीतिक स्वार्थों की वजह से भारत में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच समय-समय पर कुछ तनाव पैदा होते रहे हैं. उन्होंने कहा कि इन सब चीजों को दूर किया जाना चाहिए.