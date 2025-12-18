RSS लीडर दत्तात्रेय का बयान, मुसलमान करें सूर्य नमस्कार, सुधाकर सिंह ने पूछा आप पढेंगे नमाज़?

Advertisement
Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 18, 2025, 03:22 PM IST

RSS Dattatrey on Namaz: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सीनियर नेता दत्तात्रेय होसबाले ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हिंदू धर्म सर्वोच्च है, उन्होंने यह भी कहा कि भारत में रहने वाले मुस्लिमों को पर्यावरण संरक्षण के लिए नदियों और सूर्य की पूजा करनी चाहिए.

क्या बोले आरएसएस लीडर दत्तात्रेय ?

प्रोग्राम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए होसबाले ने कहा कि अगर हमारे मुस्लिम भाई भी सूर्य नमस्कार करें तो इसमें क्या गलत है? इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें मस्जिद जाने से रोका जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि हमारा हिंदू धर्म सर्वोच्च है. यह सभी के कल्याण की बात करता है.

ये है स्वास्थ्य से जुड़ी प्रक्रिया

दत्तात्रेय होसबाले ने सूर्य नमस्कार को योग की एक वैज्ञानिक और स्वास्थ्य से जुड़ी प्रक्रिया बताया. उन्होंने कहा, "इससे मुस्लिमों को क्या नुकसान होगा? अगर नमाज पढ़ने वाले लोग प्राणायाम भी करें तो क्या यह गलत है? हम यह नहीं कह रहे कि अगर आप यह करेंगे तो नमाज छोड़नी होगी. हम ऐसा नहीं कह रहे हैं."

इंसानियत को दें प्राथमिकता

उन्होंने कहा कि लोग किसी भी धर्म का पालन करने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन उन्हें ‘मानव धर्म’ को प्राथमिकता देनी चाहिए. यह प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की मौजूदगी में आयोजित किया गया था. भाजपा को RSS का राजनीतिक सहयोगी संगठन माना जाता है.

अपने संबोधन के दौरान होसबाले ने देश के बंटवारे का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा,"हिंदुओं के साथ क्या हुआ, यह सभी जानते हैं." RSS नेता ने यह भी कहा कि हिंदू दर्शन सभी जीवों और प्रकृति के प्रति अहिंसा सिखाता है. उन्होंने भारत की उस परंपरा का जिक्र किया, जिसमें बच्चों के नाम देवताओं के नाम पर रखे जाते हैं.

बयान पर मौलाना की कड़ी प्रतिक्रिया

उनके इस बयान पर मौलाना साजिद रशीद का कड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा है कि कोई बुराई नहीं है आप भी हमारे साथ नमाज पढ़िए नमाज एक्सरसाइज का एक हिस्सा है. वहीं इस बयान पर राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह ने कहा है कि नमाज को भी योग के रूप में माना जाता है तो क्या दत्तात्रेय नमाज अदा करना पसंद करेंगे? धार्मिक आजादी या धार्मिक स्वतंत्रता हर व्यक्ति को है इसमें कौन व्यक्ति क्या करेगा यह दत्तात्रेय होश वाले तय नहीं करेंगे.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

