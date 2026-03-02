Advertisement
संभल: शाही जामा मस्जिद पर बड़ा खुलासा; ASI बोला- किसी ढांचे को तोड़कर बनाने का नहीं मिला सबूत

ASI on Sambhal Shahi Jama Masjid: संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर दायर RTI पर ASI ने केंद्रीय सूचना आयोग को बताया कि उसके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे साबित हो सके कि मस्जिद किसी पुराने ढांचे को तोड़कर बनाई गई थी या खाली जमीन पर. आयोग ने भी कहा कि विभाग सिर्फ उपलब्ध रिकॉर्ड ही दे सकता है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 02, 2026, 10:47 PM IST

शाही जामा मस्जिद को लेकर ASI का बड़ा खुलासा (फाइल फोटो)

Sambhal Shahi Jama Masjid News: उत्तर प्रदेश के संभल स्थित शाही जामा मस्जिद को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की एक रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. दरअसल, ASI ने केंद्रीय सूचना आयोग को बताया है कि उसके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जिससे यह पता चल सके कि शाही जामा मस्जिद किसी पुराने ढांचे को तोड़कर बनाई गई थी या खाली जमीन पर बनाई गई थी. विभाग के पास यह जानकारी भी उपलब्ध नहीं है कि मस्जिद के निर्माण के समय उस जमीन का मालिक कौन था?

दरअसल, सूचना के अधिकार (RTI) के तहत सत्य प्रकाश यादव नाम के एक आवेदक ने यह जानकारी मांगी थी. उन्होंने पूछा था कि मुगलकालीन जामा मस्जिद क्या किसी पुराने ढांचे के खंडहरों को तोड़कर बनाई गई थी या खाली जमीन पर बनाई गई थी? इसके साथ ही उन्होंने उस समय जमीन के मालिक का नाम और मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी भी मांगी थी. इस पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने जवाब में कहा कि "इस कार्यालय में ऐसी कोई जानकारी मौजूद नहीं है."

आवेदन में यह भी पूछा गया था कि जब इस स्थल को संरक्षित स्मारक के रूप में संरक्षण में लिया गया था, उस समय वहां किस तरह के निर्माण मौजूद थे. बाद में वहां कोई नया निर्माण हुआ या नहीं, और इस मस्जिद से जुड़े पुराने विवादों का क्या इतिहास रहा है. इन सवालों के जवाब में भी ASI ने कहा कि उसके रिकॉर्ड में इस तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं है.

हालांकि, पहली अपील की सुनवाई के दौरान ASI ने साल 2018 की एक घटना का जिक्र किया. विभाग ने बताया कि किसी भी केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारक के संरक्षित क्षेत्र में नया निर्माण करने की इजाजत नहीं होती है. ASI ने कहा कि साल 2018 में जामा मस्जिद परिसर में एक "अवैध" स्टील की रेलिंग बनाई जा रही थी, जिसे लेकर विभाग ने काम रोकने का आदेश जारी किया था.

RTI आवेदक ने मस्जिद के निर्माण काल के बारे में भी जानकारी मांगी थी. इस पर ASI ने अपने रिकॉर्ड का हवाला देते हुए बताया कि "जामा मस्जिद संभल का निर्माण वर्ष 1526 में हुआ था." इसके समर्थन में विभाग ने संबंधित चीजों का भी जिक्र किया. इसके अलावा यह भी पूछा गया था कि क्या इस ढांचे को पहले किसी अन्य नाम से जाना जाता था? इस पर ASI ने बताया कि इस मस्जिद को उसी नाम से संरक्षित किया गया है, यानी इसका नाम पहले भी जामा मस्जिद ही था.

मौजूदा समय में इस संरचना की प्रकृति के बारे में पूछे जाने पर ASI ने कहा, "वर्तमान में यह एक मस्जिद के रूप में मौजूद है." विभाग ने यह भी बताया कि जामा मस्जिद को साल 1920 में एक गजट नोटिफिकेश के जरिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में लिया गया था. केंद्रीय सूचना आयोग के सामने हुई सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि महत्वपूर्ण जानकारी को "उपलब्ध नहीं" बताकर गलत तरीके से रोका गया है. हालांकि, ASI ने कहा कि उसने अपने रिकॉर्ड में उपलब्ध सभी जानकारी दे दी है और उससे ऐसी जानकारी तैयार करने या इकट्ठा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो उसके रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है

आयोग ने ASI के रुख को बरकरार रखते हुए कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों को सिर्फ वही जानकारी देने की बाध्यता है जो उनके पास रिकॉर्ड के रूप में मौजूद हो. आयोग ने न्यायिक उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के पास मौजूद नहीं होने वाली जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है.

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

