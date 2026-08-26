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सरकारी मदरसों के चंदे पर RTI से बड़ा खुलासा, नियम नहीं तो रसीद बुक की इजाजत किसने दी?

UP Madrasa Donation Rules: उत्तर प्रदेश के रियासती इमदाद याफ्ता मदरसों में चंदा, जकात, सदका और फितरा वसूली को लेकर RTI जवाब ने नई बहस छेड़ दी है. मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार ने बताया कि नियमावली में चंदा वसूली की कोई निजाम दर्ज नहीं है. अब चंदे की परमिशन, रिकॉर्ड और ऑडिट पर सवाल उठने लगे हैं.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 26, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 06:50 PM IST
सरकारी मदरसों के चंदे पर RTI से बड़ा खुलासा, नियम नहीं तो रसीद बुक की इजाजत किसने दी?
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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