/सरकारी मदरसों के चंदे पर RTI से बड़ा खुलासा, नियम नहीं तो रसीद बुक की इजाजत किसने दी?

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Uttar Pradesh Madarsa News Today: मदरसों को लेकर अक्सर उनकी तालीम, इंतजाम और आमदनी को शक की निगाह से देखा जाता रहा है. कई बार उनके तालीमी और माली निजाम को लेकर सवाल उठते रहे हैं और मदरसे लगातार जांच-पड़ताल के रडार पर भी रहे हैं. ऐसे माहौल में अब उत्तर प्रदेश के 558 रियासती इमदाद याफ्ता मदरसों में चंदा वसूली को लेकर एक RTI जवाब ने नई बहस छेड़ दी है. सवाल मदरसों की तालीम या उनकी जरूरतों का नहीं, बल्कि उस माली निजाम का है जिसके तहत चंदा, जकात, सदका और फितरा जैसी रकम जमा की जाती है.
राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी RTI के जरिये मांगी गई जानकारी के जवाब में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन ने साफ तौर पर बताया है कि रियासती इमदाद याफ्ता मदरसों की ओर से चंदा वसूली का कोई निजाम मदरसा नियमावली में दर्ज नहीं है. इस जवाब के सामने आने के बाद अब यह जानने की मांग तेज हो गई है कि अगर नियमावली में ऐसा कोई निजाम नहीं है, तो इन मदरसों में चंदा जमा करने की इजाजत आखिर किस निजाम के तहत दिया गया है.
हुकूमत से RTI में क्या पूछा गया था?
RTI में पूछा गया था कि क्या रियासती इमदाद याफ्ता मदरसे रमजान या दूसरे मौकों पर चंदा, जकात, सदका और फितरा वसूलने के लिए चंदा रसीद बुक छपवा सकते हैं. इसके साथ यह भी पूछा गया कि ऐसी रसीद बुक जारी करने के लिए कोई कानूनी इजाजत या तयशुदा निजाम मौजूद है या नहीं?
यहीं से मामला और अहम हो जाता है. अगर मदरसा नियमावली में चंदा वसूली का कोई प्रोविजन नहीं है, तो चंदा लेने का अधिकार किसने दिया? रसीद बुक किस नियम के तहत छपवाई गई? इन रसीदों के लिए किसी सरकारी महकमे या अधिकारी की मंजूरी ली गई थी या नहीं? अगर मंजूरी दी गई थी तो किस अधिकारी ने दी? और सबसे जरूरी सवाल यह है कि पिछले कई सालों के दौरान जमा की गई रकम का पूरा हिसाब-किताब कहां है?
RTI में चंदा जमा करने के लिए इस्तेमाल होने वाली Donation Receipt Books के बारे में भी जानकारी मांगी गई थी. इसमें पूछा गया था कि इन रसीद बुक के लिए सरकारी इजाजत, रजिस्ट्रेशन, मंजूरी या किसी तयशुदा फॉर्मेट का कोई इंतेजाम है या नहीं.
मामला सिर्फ रसीद बुक तक महदूद नहीं है. RTI के जरिए पिछले पांच सालों में रियासती इमदाद याफ्ता मदरसों की ओर से जमा किए गए चंदे का मदरसा-वार, जिले-वार और साल दर साल का ब्योरा भी मांगा गया था. यानी अब यह सवाल सामने है कि इन सालों में कुल कितनी रकम जमा हुई, रकम कहां रखी गई और उसका इस्तेमाल किन मदों में किया गया.
अगर बड़ी तादाद में लोगों से चंदा, जकात, सदका और फितरा के नाम पर रकम जमा की गई है, तो उस रकम का पूरा रिकॉर्ड सामने आना जरूरी है. हालांकि, सिर्फ RTI नियमावली में प्रोविजन नहीं होने की बात सामने आने से यह अपने आप साबित नहीं होता कि किसी मदरसे ने गैरकानूनी तरीके से पैसा जुटाया है. इसी वजह से असल तस्वीर सामने लाने के लिए फॉइनेंशियल रिकॉर्ड और मुतल्लिका दस्तावेजों की जांच जरूरी होगी.
FCRA और इनकम टैक्स कानून को लेकर भी सवाल
RTI में यह भी पूछा गया था कि रियासती इमदाद याफ्ता मदरसों के मुतल्लिक FCRA और इनकम टैक्स एक्ट के तहत जरूरी रजिस्ट्रेशन या पासदारी का कोई रिकॉर्ड मदरसा बोर्ड के पास मौजूद है या नहीं. अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड है तो मदरसा-वार उसकी लिस्ट मांगी गई थी और अगर रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो इसकी भी साफ जानकारी देने को कहा गया था.
इससे मामला सिर्फ चंदा वसूली की इजाजत तक महदूद नहीं रहता. यह सवाल भी सामने आता है कि चंदा लेने वाले इदारों की कानूनी हैसियत क्या थी और उनसे हासिल रकम का रिकॉर्ड किस निजाम के तहत रखा गया.
चंदे का ऑडिट हुआ या नहीं?
RTI में रियासती इमदाद याफ्ता मदरसों को मिलने वाले चंदे या दान के ऑडिट को लेकर भी जानकारी मांगी गई. पूछा गया कि क्या इस रकम का ऑडिट रिपोर्ट किसी सरकारी महकमे के सामने जमा कराना जरूरी है. इसके साथ आमदनी और खर्च की तफ्सीलात पेश करने की लाजिमी हैसियत और उससे जुड़े नियमों की जानकारी भी मांगी गई.
इतना ही नहीं, कवाइद की पासदारी न करने वाले मदारिस के खिलाफ कार्रवाई की दफात की मुसद्दिका नकल भी तलब किया गया, यानी अब बहस सिर्फ इस बात पर नहीं है कि चंदा लिया गया या नहीं, बल्कि यह भी पता लगाने की जरूरत है कि अगर चंदा लिया गया तो उसकी निगरानी, हिसाब-किताब और ऑडिट के लिए कौन-सा निजाम लागू था.
यूपी के 558 मदरसों की माली निजाम पर नजर
रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड के RTI जवाब के बाद हुकूमत के सामने कई अहम सवाल खड़े हो गए हैं. अगर मदरसा नियमावली में रियासती इमदाद याफ्ता मदरसों के लिए चंदा वसूली की कोई निजाम नहीं है, तो फिर 558 मदरसों में किस बुनियाद पर चंदा इकट्ठा होता रहा? इसकी निगरानी कौन करता था और चंदा रसीद बुक का कोई सरकारी रिकॉर्ड रखा गया या नहीं?
अब यह भी साफ किया जाना जरूरी है कि पिछले सालों में कितनी रकम जमा हुई, वह रकम किन बैंक अकाउंट्स में गई, उसका ऑडिट हुआ या नहीं और उसका आमदनी और खर्च का रिकॉर्ड किस मुजाज अफसर के सामने पेश किया गया.