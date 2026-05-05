रुद्रपुर में अपने प्लॉट पर घर बनाने से रोका, मुस्लिम परिवार का BJP पार्षद पति पर संगीन इल्जाम

Uttarakhand News: उत्तराखंड से एक बार फिर मुस्लिम समुदाय के साथ महज धर्म की वजह से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है. इस मामले में मुस्लिम परिवार को टार्गेट करने वालों में स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पति भी शामिल है. पीड़ित ने इस मामलेम में रुद्रपुर पुलिस को तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है.

यह पूरा मामला उत्तराखंड के रुद्रपुर का है. यहां के मुस्लिम शख्स ने अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाने के लिए एक प्लाट खरीदा था. पीड़ित ने इसके लिए सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली थी. इसकी जानकारी जब कुछ हिंदूवादी नेताओं और स्थानीय बीजेपी पार्षद के पति को हुई तो वह भड़क गए.

बीजेपी पार्षद के पति सचिन मुंजाल ने अपने कई साथियों के साथ मौके पर पहुंचकर पीड़ित मुस्लिम परिवार को धमकाने लगा. आरोपी ने पीड़ित परिवार को धमकी दी है कि यहां पर वह किसी मुस्लिम परिवार को बसने नहीं देगा. बीजेपी नेता के पति और हिंदूवादी संगठनों का यह रवैया देखकर पीड़ित परिवार दहशत में आ गया. उन्होंने इसकी शिकायत रुद्रपुर पुलिस से की है.

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रुद्रपुर के पीड़ित परिवार के एक शख्स इमरान ने आरोप लगाया है कि उन्हें सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से घर बनाने से रोका जा रहा है. इमरान ने बताया कि उन्होंने रुद्रपुर के ईश्वर कॉलोनी में करीब 8 साल पहले एक प्लॉट खरीदा था. उन्होंने बताया कि हमने कानूनी तरीके से प्लॉट की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज भी कराया है. इस पर घर का बनाने के लिए जिला विकास प्राधिकरण ने नक्शा भी पास कर दिया है.

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इमरान ने बताया कि जब हम लोग घर बनाने लगे तो वार्ड नंबर 31 के बीजेपी पार्षद के पति संचिन मुंजाल ने कहा कि वह यहां किसी मुसलमान को घर नहीं बनाने देंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि सचिन मुंजाल ने यह भी कहा कि इस इलाके और बस्ती में किसी भी मुसलमान को नहीं रहने देंगे. आरोपी सचिन मुंजाल ने अपने सिर पर स्थानीय बीजेपी विधायक के हाथ होने का दावा किया है.

मामले में पीड़ित इमरान ने आगे कहा कि उन्होंने इसकी रुद्रपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने बीजेपी नेता और कुछ स्थानीय हिंदू नेताओं के इस रवैये पर सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि क्या मुसलमान होना गुनाह है? इमरान के मुताबिक, इस प्लॉट को खरीदने के लिए उन्होंने कड़ी मशक्कत की और पाई-पाई जोड़कर इसे खरीदा है. उन्होंने कहा कि अब जब घर बनाने जा रहा हूं तो सचिन मुंजाल और उसके साथियों ने रोक दिया और बेवजह हंगामा कर रहे हैं.

इमरान ने बताया कि इसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. इसके बाद कोतवाल की तरफ से आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है. उन्होंने कहा कि मुझे कानून पर पूरा भरोसा है. इमरान के मुताबिक, साल 2020 में जमीन की कराई गई रजिस्ट्री, दाखिल खारिज और जिला विकास प्राधिकरण की तरफ से घर बनाने के लिए नक्शा पास करने का इजाजतनामा भी है. इसके बावजूद मुझे महज मुसलमान होने की वजह से घर नहीं बनाने दिया जा रहा है.

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