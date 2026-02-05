Advertisement
राजस्थान की इस मुस्लिम बेटी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 430 KM की रेस जीत बनी लड़कियों की रोल मॉडल

Rajasthan Runner Sufiya Sufi: राजस्थान की रहने वाली मुस्लिम युवती सूफिया सूफी ने 98 घंटे 27 मिनट में 430 किलोमीटर की रेस जीतकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है. उन्होंने इससे पहले कई रिकॉर्ड बनाए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 05, 2026, 02:06 PM IST

Rajasthan Runner Sufiya Sufi: राजस्थान के अजमेर की बेटी सूफिया सूफी ने पूरे देश को गर्व महसूस कराया है. सुफिया ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है. सूफिया सूफी ने हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेह तक 430 किलोमीटर की दूरी 98 घंटे 27 मिनट में पूरी की. सूफिया इससे पहले 4 रिकॉर्ड बना चुकी हैं. सुफिया ने बताया की मनाली से लेह तक पांचों ऊंचे दर्रों को पार करते हुए सबसे तेज रन पूरा किया. यह एक हाई-एल्टीट्यूड एंड्योरेंस रनिंग चैलेंज था, जिसमें 8500 मीटर से ज्यादा की कुल चढ़ाई शामिल थी.

सूफिया ने 430 किलोमीटर की रेस 98 घंटे 27 मिनट में पूरा कर रिकॉर्ड बनाया. सुफिया ने यह रेस 31 अगस्त 2023 को पूरी की, जिसके बाद उन्होंने 3 फरवरी को यह अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दी. इससे पहले वर्ष 2021 में यह रन 156 घंटे में पूरा किया था, जो उस समय एक रिकॉर्ड था. लेकिन बाद में एक रनर प्रीति ने 100 घंटे से ज्यादा में पूरा कर रिकॉर्ड तोड़ दिया, तभी सूफिया ने यह तय कर लिया था कि वह एक बार फिर दौड़ेंगी और नया रिकॉर्ड बनाएंगी. 

सूफिया के लिए यह मुकाम पाना आसान नहीं था. रनिंग की शुरुआत फिटनेस को बेहतर करने के इरादे से की थी. इस रेस के दौरान पेट में इन्फेक्शन होने के बावजूद हार नहीं मानी और इसे पूरा किया. मनाली से लेह तक के दुर्गम रास्तों पर दौड़ना आसान नहीं था. यह रेस दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण रेसों में से एक है. 

सूफिया का जन्म 1 अगस्त 1985 को अजमेर के वैशाली नगर, मित्र नगर रातीडांग रोड में हुआ. पिता का नाम रफीक अहमद और मां का नाम शहनाज खान है. उन्होंने अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया. 2008 में दिल्ली चली गई और वहां एविएशन का कोर्स किया. 2009 में दिल्ली एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग ऑफिसर की नौकरी मिली, लेकिन 2019 में नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से रनिंग को समर्पित कर दिया.

रनर सूफिया, जो पहले ही कई रिकॉर्ड बना चुकी हैं. वर्ष 2019 में ट्रांस इंडिया रोड रनिंग चैलेंज (कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किमी) पूरा करने वाली सबसे तेज महिला बनीं. वर्ष 2021 में गोल्डन क्वाड्रिलैटरल रोड रनिंग चैलेंज (6000 किमी) पूरा करने वाली सबसे तेज महिला बनीं. वर्ष 2023 में मनाली-लेह रनिंग चैलेंज (पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में) पूरा करने वाले सबसे तेज धावक हैं.  वर्ष 2023 में कतर की पूरी लंबाई में दौड़ने वाली पहली महिला बनीं. वर्ष सियाचिन से कारगिल (हाई एल्टीट्यूड रनिंग चैलेंज) तक दौड़ने वाली पहली महिला हैं. गलवान से कारगिल तक (हाई एल्टीट्यूड रनिंग चैलेंज) दौड़ने वाली पहली महिला हैं. भारत में पूर्व से पश्चिम तक दौड़, फिर दुनिया का चक्कर

सूफिया सूफी ने कहा- 1 अगस्त से भारत में पूर्व से पश्चिम तक दौड़ेंगी, यदि मैं ये रेस पूरी करती हूं तो फिर से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा. इसके बाद दिसंबर से रन अराउंड द वर्ल्ड शुरू होगा. इसमें 30,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। इसमें करीब 630 दिनों में 30 देशों को कवर करने का लक्ष्य है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsRajasthan Runner Sufiya SufiRunner Sufiya Sufi Guinness World Recordminority newsToday News

