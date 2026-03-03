श्रीनगर सेंट्रल जेल की कमान संभालेंगीं सबा शॉल, जेल सुपरिंटेंडेंट बनने वाली कश्मीर की पहली महिला

Jammu Kashmir News: सबा शॉल नाम की एक कश्मीरी महिला ऑफिसर को बीते सोमवार (2 मार्च) के सरकारी ऑर्डर नंबर 145 होम ऑफ़ 2026 के तहत प्रिज़न डिपार्टमेंट में सुपरिंटेंडेंट अपॉइंट किया गया है. इस ऑर्डर के तहत, सबा शॉल को स्टाफ ऑफिसर के पद से डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स, जम्मू कश्मीर में ट्रांसफर कर दिया गया है, और तुरंत प्रभाव से एक हाई-सिक्योरिटी जेल की हेड के रूप में नियुक्त किया गया है.

श्रीनगर के पीरबाग की रहने वाली सबा शॉल ने सोशल वर्क में मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद 2012 में सुपरिंटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (प्रिजन्स) के पद के लिए जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम पास किया था। ऐसे समय में जब इस इलाके में बहुत कम महिलाएं यूनिफॉर्म्ड सर्विस में आती थीं, उनके सिलेक्शन को एक बड़ा माइलस्टोन माना गया.

उन्होंने अपना प्रोफेशनल करियर एक सीनियर कम्युनिटी डेवलपमेंट कंसल्टेंट के तौर पर शुरू किया और बाद में इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी के साथ काम किया, जहाँ उन्होंने ज़मीनी स्तर पर सोशल वर्क और कैपेसिटी-बिल्डिंग इनिशिएटिव पर फोकस किया. उन्होंने PSC परीक्षा में SP प्रिज़न्स के लिए अकेली ओपन मेरिट पोजीशन हासिल की.

अपने सिलेक्शन के बाद, शॉल ने छह महीने की ट्रेनिंग ली और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश की कई करेक्शनल फैसिलिटी में पोस्ट किया गया। उनके शुरुआती कामों में सेंट्रल जेल कोठबलवाल और कुपवाड़ा जेल में सर्विस शामिल थी, जहाँ उन्हें जेल एडमिनिस्ट्रेशन में ऑपरेशनल एक्सपीरियंस मिला.

बाद में उन्होंने प्रिजन्स हेडक्वार्टर में सर्विस दी, जहाँ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभाले और पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर के तौर पर काम किया, जिसमें कोऑर्डिनेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम और डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट जैसी ज़िम्मेदारियाँ शामिल थीं. केंद्र शासित प्रदेश की खास करेक्शनल फैसिलिटी में से एक, सेंट्रल जेल श्रीनगर के हेड के तौर पर उनकी नियुक्ति को अधिकारी डिपार्टमेंट में महिला अधिकारियों के लिए एक बड़ी बात मान रहे हैं, क्योंकि उन्हें फील्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस मिला हुआ है.

