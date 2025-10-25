नाबालिग छात्रा का वर्टिनिटी सर्टिफिकेट मांगने पर भड़की साध्वी प्राची, मौलाना को बताया बददिमाग

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जामिया असानुल बनाता गर्ल्स कॉलेज (मदरसा) के प्रशासन द्वारा एक 8वीं क्लास की छात्रा का एडमिशन के लिए वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने पर बवाल हो गया है. पीड़ित छात्रा चंडीगढ़ की रहने वाली है. मदरसा बोर्ड द्वारा वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने की घटना पर हिंदूवादी कथावाचक साध्वी प्राची ने प्रतिक्रिया दी है.

कथावाचक साध्वी प्राची ने कहा कि मदरसा के मौलाना अपने परिवार की बहन-बेटियों का भी वर्जिनिटी सर्टिफिकेट पेश करे. उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम परिवारों में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने वाला मौलाना एक बदनुमा दाग है. इसके साथ ही साध्वी प्राची ने मुस्लिम समाज की आबादी पर विवादित बयान दिया है.

साध्वी प्रची ने कहा कि दंगों में पकड़े जाने वाले नाबालिग मुस्लिम युवकों की सरकार नसबंदी करें. उन्होंने आगे कहा कि अगर वे मुस्लिम युवक दोबारा दंगा करने के मामले में पकड़े जाते हैं तो पुलिस को उन्हें इंकाउंटर में गोली मार देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार मुस्लिमों की आबादी पर रोक लगाने के लिए 2 बच्चों का कानून लाए , 2 से अधिक बच्चे होने पर सभी सरकारी सुविधाएं बंद करे.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के पाकबाड़ा थाना क्षेत्र के लोधीपुर में स्थित जामिया असानुल बनाता गर्ल्स कॉलेज (मदरसा) के प्रबंधक ने एक 13 साल की नाबालिग बच्ची का एडमिशन 8वीं क्लास में करने के लिए वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की मांग की, जब छात्रा के परिजनों ने इस मांग का विरोध किया तो मदरास के प्रबंधन ने छात्रा के परिजनों को मदरसा से बाहर निकाल दिया. इस घटना के बाद पीड़ित छात्रा के परिजन SP से इस मामले की शिकायत की है.

इस मामले की शिकायत मिलने पर मुरादाबाद के SP सिटी रणविजय सिंह ने कहा कि जामिया असानुल बनाता गर्ल्स कॉलेज (मदरसा) में पीड़ित बच्ची पहले से पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाते हुए मदरसा के प्रबंधन ने टीसी जारी कर बच्ची को मदरसा से बाहर कर दिया. SP सिटी रणविजय सिंह ने कहा कि उन्हें इस मामले की लिखित शिकायत मिली है, जिसके बाद मामले की गहरी जांच की जा रही है.