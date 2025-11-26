Sadhvi Prachi के जहरीले बोल! मदनी, मदरसा और आतंकवाद पर बड़ा बयान

Sadhvi Prachi In Baghpat: बागपत पहुंची साध्वी प्राची ने मदरसा शिक्षा, मौलाना महमूद मदनी, आतंकवाद, SIR और राम मंदिर को लेकर कई तीखे और विवादित बयान दिए हैं. उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मदरसे बंद होने चाहिए और दावा किया कि जब तक मदरसे बंद नहीं होंगे, देश से आतंकवाद खत्म नहीं होगा. साध्वी प्राची ने पश्चिमी यूपी—शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर सहित कई मदरसों की राज्य और केंद्र सरकार से जांच कराने की मांग भी उठाई है.

मौलान महमूद मदनी पर साधा निशाना

साध्वी प्राची ने मौलाना महमूद मदनी पर भी कड़ा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि देश में बयानबाज़ी करके मौलाना महमूद मदनी सिविल वॉर जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं. साध्वी ने सवाल उठाया कि जब देश में एक देश, एक संविधान है तो पढ़ाई दो तरह की क्यों हो रही है.

मदरसों के लिए ज़हरीला बयान

उन्होंने दोहराया कि देश में मदरसों की जरूरत नहीं है और उन्हें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है. उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट में शामिल एक महिला का उदाहरण भी दिया.

मौलाना मदनी के मुस्लिम पार्षद बनने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए साध्वी प्राची ने पूछा कि 56 मुस्लिम देशों में कितने हिंदुओं को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या वाइस चांसलर बनाया गया है? उन्होंने कहा कि भारत में अब्दुल कलाम आजाद, आरिफ मोहम्मद खान और हामिद अंसारी जैसे लोगों को सम्मानजनक पद दिए गए हैं.

साध्वी प्राची ने बाबर के नाम से मस्जिद बनाने के एक मौलवी के बयान पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि अब देश में कहीं भी बाबर के नाम से मस्जिद नहीं बनेगी, क्योंकि हिंदुस्तानी अब जाग चुके हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे.

SIR पर बयान

SIR को लेकर साध्वी प्राची ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति का वोट बनना चाहिए, लेकिन जो घुसपैठिए हैं, उन्हें कान पकड़कर बाहर कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि SIR देश में होकर रहेगा, क्योंकि यह देश धर्मशाला नहीं है, यह हिंदुस्तान है, और यहां केवल हिंदुस्तानी ही रहेंगे. यह पूरा बयान साध्वी प्राची द्वारा बागपत में दिया गया, जिसने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा को तेज कर दिया है.