Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3018705
Zee SalaamIndian Muslim

Sadhvi Prachi के जहरीले बोल! मदनी, मदरसा और आतंकवाद पर बड़ा बयान

Sadhvi Prachi In Baghpat: साध्वी प्राची का मौलाना महमूद मदनी और उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेकर बयान आया है. उन्होंने मदरसों को आतंकवाद की ट्रेनिंग देने वाला करार दिया. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 26, 2025, 11:20 AM IST

Trending Photos

Sadhvi Prachi के जहरीले बोल! मदनी, मदरसा और आतंकवाद पर बड़ा बयान

Sadhvi Prachi In Baghpat: बागपत पहुंची साध्वी प्राची ने मदरसा शिक्षा, मौलाना महमूद मदनी, आतंकवाद, SIR और राम मंदिर को लेकर कई तीखे और विवादित बयान दिए हैं. उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मदरसे बंद होने चाहिए और दावा किया कि जब तक मदरसे बंद नहीं होंगे, देश से आतंकवाद खत्म नहीं होगा. साध्वी प्राची ने पश्चिमी यूपी—शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर सहित कई मदरसों की राज्य और केंद्र सरकार से जांच कराने की मांग भी उठाई है. 

मौलान महमूद मदनी पर साधा निशाना

साध्वी प्राची ने मौलाना महमूद मदनी पर भी कड़ा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि देश में बयानबाज़ी करके मौलाना महमूद मदनी सिविल वॉर जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं. साध्वी ने सवाल उठाया कि जब देश में एक देश, एक संविधान है तो पढ़ाई दो तरह की क्यों हो रही है.

मदरसों के लिए ज़हरीला बयान

उन्होंने दोहराया कि देश में मदरसों की जरूरत नहीं है और उन्हें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है. उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट में शामिल एक महिला का उदाहरण भी दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

मौलाना मदनी के मुस्लिम पार्षद बनने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए साध्वी प्राची ने पूछा कि 56 मुस्लिम देशों में कितने हिंदुओं को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या वाइस चांसलर बनाया गया है? उन्होंने कहा कि भारत में अब्दुल कलाम आजाद, आरिफ मोहम्मद खान और हामिद अंसारी जैसे लोगों को सम्मानजनक पद दिए गए हैं.

साध्वी प्राची ने बाबर के नाम से मस्जिद बनाने के एक मौलवी के बयान पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि अब देश में कहीं भी बाबर के नाम से मस्जिद नहीं बनेगी, क्योंकि हिंदुस्तानी अब जाग चुके हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे.

SIR पर बयान

SIR को लेकर साध्वी प्राची ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति का वोट बनना चाहिए, लेकिन जो घुसपैठिए हैं, उन्हें कान पकड़कर बाहर कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि SIR देश में होकर रहेगा, क्योंकि यह देश धर्मशाला नहीं है, यह हिंदुस्तान है, और यहां केवल हिंदुस्तानी ही रहेंगे. यह पूरा बयान साध्वी प्राची द्वारा बागपत में दिया गया, जिसने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा को तेज कर दिया है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

sadhvi prachimuslim newsMahmood Madani

Trending news

TMC MLA Babri Masjid Controversy
बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान, MLA हुमायूं कबीर की हरकत देख पीछे हटी TMC
Assam
Assam विधानसभा में पेश बहुविवाह बिल 2025 में क्या हैं प्रावधान? सख्त एक्शन की बात
pakistan afghanistan tension
10 अफगानों की हत्या करके पलटी पाकिस्तानी सेना, बोला हमने नहीं किया हमला
Pakistan
Pak ने Opt Sindoor में बनाया था हाइड्रो प्लांट को निशाना; CISF ने ऐसे किया नाकाम
mumbai
किसने दिया हिंदू संगठनों को मुस्लिम छात्रों से माफी मंगवाने का हक? कॉलेज को नोटिस
pakistani spy in india
पाकिस्तान के लिए जासूसी करना पड़ा भारी, अशोक और विकास को NIA कोर्ट ने सुनाई सजा
Hamas
Hamas ने लौटाई एक और बंधक की लाश, इजराइल बोला, सीजफायर शर्तों का उल्लंघन
Dehradun
पहचान छिपाकर रह रही थीं बांग्लादेशी औरतें, दून पुलिस ने गिरफ्तार कर किया बड़ा खुलासा
Babri Masjid
TMC MLA हुमायू कबीर के लिए हिन्दू महासभा ने खोदी कब्र; सिर पर रखा 1 करोड़ का इनाम!
mirzapur news
UP News: रात के अंधेरे में लगा दी ऐतिहासिक जामा मस्जिद में आग, इलाके में मचा हड़कंप