/देवबंद में 6 मस्जिदों को नोटिस मिलने से मचा हड़कंप, 15 दिन बाद हो सकती है कार्रवाई

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Saharanpur News Today: कई बार किसी जगह से लोगों का रिश्ता सिर्फ मिट्टी का नहीं होता, बल्कि बरसों की इबादत, यादों और जज्बात का भी होता है. मगर जब सरकारी जमीन और कानून का सवाल सामने आता है, तब ऐसे मामले नई बहस को जन्म दे देते हैं. उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां अल्पसंख्यकों के मजहबी ढांचों को लेकर जिला इंतजामिया ने सख्त रुख अपनाया है. इंतजामिया ने दावा किया यह निर्माण सरकारी जगहों पर बने हैं.
सहारनपुर जिले की देवबंद तहसील में जिला इंतजामिया ने मस्जिद, मदरसे और मजार पर बड़ी कार्रवाई की है. इंतजामिया का कहना है कि मस्जिद, मदरसे और मजार को सरकारी जमीन पर कथित तौर पर कब्जा करके बनाई गई है. अधिकारियों के मुताबिक, ऐसे कुल 11 मामले सामने आए हैं. इनमें से छह मामलों में मस्जिद और मजार से जुड़े लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है, जबकि बाकी पांच मामले अभी विचाराधीन हैं.
जिला इंतजामिया ने जिन छह मामलों में नोटिस जारी किए हैं, उनमें संबंधित पक्षों को अवैध निर्माण हटाने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर तय समय के भीतर निर्माण नहीं हटाया गया तो सरकारी जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए इंतजामिया खुद कार्रवाई करेगा.
इसी कार्रवाई के दायरे में सहारनपुर के थाना नागल क्षेत्र के पान्डौली गांव की मदीना मस्जिद भी शामिल है. गांव वालों के मुताबिक, जहां आज मस्जिद बनी हुई है, वह खादर की जमीन है. उनका कहना है कि पहले इस जगह पर लोग कूड़ा डालते थे. गांव के लोगों ने सफाई बनाए रखने और कूड़ा फेंकने से रोकने के मकसद से करीब 35 साल पहले यहां मस्जिद बना दी थी.
ग्रामीणों का कहना है कि मस्जिद बनने के बाद इतने सालों तक किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया और न ही किसी तरह का विरोध सामने आया. हालांकि, अब इंतजामिया की ओर से नोटिस मिलने के बाद गांव के लोग परेशान हैं, और उन्हें अपनी इबादतगाह खोने का डर सता रहा है. मस्जिद के प्रबंधक रिजवान इस समय मौके पर मौजूद नहीं थे.
पान्डौली गांव मुस्लिम बहुल आबादी वाला गांव बताया जाता है. गांव की आबादी 10 हजार से ज्यादा है. यहां कुल करीब पांच हजार मतदाता हैं. इनमें लगभग 300 से 400 वोटर्स का ताल्लुक शेड्यूल्ड कास्ट (SC) समाज से हैं, जबकि बाकी करीब 4,700 मतदाता मुस्लिम समुदाय से हैं.
गांव के कई लोगों का कहना है कि उन्हें मालूम है कि जमीन उनकी निजी मिल्कियत नहीं है. इसके बावजूद इस मस्जिद से उनकी गहरी जज्बाती वाबस्तगी है. उनका कहना है कि गांव के कई नौजवान बचपन से इसी मस्जिद में नमाज अदा करते हुए बड़े हुए हैं. इसलिए उनकी ख़्वाहिश है कि सरकार इस मसले का ऐसा हल निकाले, जिससे कानून का पालन भी हो और लोगों की मजहबी जज्बातों का भी ख्याल रखा जा सके. करीब एक बीघा जमीन में बनी इस मस्जिद को नोटिस मिलने के बाद गांव के लोगों के चेहरों पर फिक्र साफ दिखाई दे रही है.