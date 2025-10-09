Advertisement
बीजेपी की तारीफ पर इमरान मसूद भड़के, बोले- 'मायावती ने मिशन मूवमेंट से की गद्दारी'

Imran Masood on Mayawati Statement: उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में रैली के दौरान कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा और बीजेपी का धन्यवाद किया. मायावती के इस बयान की कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी की बजाय दलितों की आवाज बनना चाहिए. वह बाबा साहब और कांशीराम के मिशन मूवमेंट के साथ गद्दारी कर रही हैं.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 09, 2025, 07:09 PM IST

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

Uttar Pradesh News Today: लंबे समय बाद एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुंकार भरी. बीते विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीएसपी की नाकामियों ने उसे सत्ता से लगभग दूर कर दिया. गुरुवार (9 अक्टूबर) को लखनऊ की रैली में मायावती ने सपा-कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कई बड़ा बयान दिया. हालांकि, उस दौरान उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी का शुक्रिया भी अदा किया. जिसके बाद प्रदेश में सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया. 

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के बयान पर सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा कि बीएसपी सुप्रीमो का बीजेपी को धन्यवाद देना समझ से परे है. वह भी ऐसे समय में जब बीजेपी दलित उत्पीड़न के मामले में नंबर वन है. इमरान मसूद ने कहा कि "बहनजी भूल रही हैं कि बाबा साहब का मिशन. बीएसपी सुप्रीम मिशन मूवमेंट के साथ गद्दारी कर रही हैं."

'बीजेपी राज में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़'

देश के सबसे बड़े सूबे में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कांग्रेस पर दिए बयान के बाद कयासआराईयों का दौर शुरू हो गया है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मायावती के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मायावती बीजेपी का आभार व्यक्त कर रही हैं, जबकि वह पार्टी दलित उत्पीड़न में नंबर वन है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अकेले 26 फीसदी दलित उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं. बीजेपी सरकार में आरक्षण पर लगातार कुठाराघात हो रहा है, फिर भी मायवाती बीजेपी को धन्यवाद दे रही हैं, यह समझ से परे है. 

इमरान मसूद ने कहा, "कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ अधिकार देने का काम किया है, जबकि बीजेपी ने सिर्फ अधिकार छीनने का काम किया है. मायावती का यह रुख बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के जरिये शुरू किए गए मिशन मूवमेंट के साथ नाइंसाफी है." कांग्रेस सांसद ने कहा कि "बीजेपी की सरकार में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं चरम पर हैं, शिक्षा और रोजगार के मौके लगातार कम हो रहे हैं."

'मायावती को बीजेपी का नहीं दलितों की बननी चाहिए आवाज'

सांसद इमरान मसूद ने कहा,"बाबा साहब ने कहा था कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा सबसे अहम है, लेकिन बीजेपी सरकार ने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है कि गरीब और दलित बच्चे इससे महरूम हो रहे हैं." उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को देश का कानून मंत्री बनाया, एससी-एसटी एक्ट लागू किया. बाबू जगजीवन राम की नीतियों को आगे बढ़ाया और गरीबों को पट्टा, नौकरियों में आरक्षण का फायदा दिया."

केंद्र और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा, "बीजेपी की नीतियों ने संविधान और आरक्षण प्रणाली को कमजोर किया है." उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "बीएसपी सुप्रीमो को भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि दलितों की आवाज बननी चाहिए. इसकी वजह यह है कि यही बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर का असली सपना था." 

