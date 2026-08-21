/इमरान मसूद के घर में सियासी सेंध! दामाद शायान ने कांग्रेस छोड़ी, अखिलेश के साथ खड़े हुए

राज्य चुनें
Uttar Pradesh News Today: देश के सबसे सूबे उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सरगर्मियां तेज हो गई हैं. सियासी दल, वोटर्स में अपनी पैठ बनाने के लिए ऐड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं. इसी कड़ी में सहारनपुर की सियासत में एक अहम बदलाव देखने को मिला है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद ने कांग्रेस का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है. उनके इस फैसले को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
लखनऊ में शायान मसूद ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव से मुलाकात भी की. शायान ने सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव के समर्थन में एक गाना भी शेयर किया. समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए बताया कि सहारनपुर के शादान मसूद, शायान मसूद और उनके साथियों ने पार्टी की सदस्यता लेने के बाद कौमी सदर अखिलेश यादव से ख़ैर-सगाली मुलाकात की.
"PDA की बढ़ रही है तेजी से मकबूलियत"
पार्टी में शामिल होने के बाद शायान मसूद ने समाजवादी पार्टी की मौजूदा सियासी हालात को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि सपा पूरे प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन कर रही है. उनके मुताबिक, पीडीए की मकबूलियत तेजी से बढ़ रही है और लोगों में इस बात को लेकर उत्साह है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव होना चाहिए.
शायान ने कहा कि वह अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी और उसकी विचारधारा से जुड़कर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे. उन्होंने उम्मीद जताई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस बार मजबूती के साथ बेहतर नतीजे हासिल करेगी.
अखिलेश की तारीफ में क्या बोले शायान?
समजावादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए, शायान मसूद ने उन्हें उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा दूर-अंदेश और तरक्की-पसंद रहनुमाओं में से एक करार दिया. उन्होंने वजीर-ए-आला के तौर पर अखिलेश यादव के 2012 से 2017 के दौर-ए-हुकूमत का भी जिक्र किया.
शायान ने कहा कि अखिलेश यादव ने करीब 10 साल पहले जो काम किए थे, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आज तक उस स्तर तक नहीं पहुंच सकी. उन्हों ने लैपटॉप और साइकिल की तकसीम, तरक्कियाती मंसूबों और शाहराहों की तामीर का हवाला दिया.
उन्होंने बीजेपी हुकूमत पर इन मंसूबों की नकल करने की कोशिश का इल्जाम भी लगाया. शायान ने तंज कसते हुए कहा कि जैसा कहा जाता है, नकल करने के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है और बीजेपी हुकूमत वह भी नहीं कर पाई