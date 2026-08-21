Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /इमरान मसूद के घर में सियासी सेंध! दामाद शायान ने कांग्रेस छोड़ी, अखिलेश के साथ खड़े हुए

इमरान मसूद के घर में सियासी सेंध! दामाद शायान ने कांग्रेस छोड़ी, अखिलेश के साथ खड़े हुए

UP Politics: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सहारनपुर में कांग्रेस को झटका लगा है. सांसद इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए. उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए पीडीए की बढ़ती मकबूलियत और पश्चिमी यूपी में सपा की बेहतर कामयाबी की उम्मीद जताई.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 21, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 09:43 AM IST
इमरान मसूद के घर में सियासी सेंध! दामाद शायान ने कांग्रेस छोड़ी, अखिलेश के साथ खड़े हुए
Image Credit: लखनऊ में सपा के कौमी सदर से मुलाकत करते शायान मसूद

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जिसने आपत्ति लगाई, उसने झाड़ा पल्ला! MLA फुरकान के नाम पर SIR में फर्जी खेल का आरोप
2
3
4
5