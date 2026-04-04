वेज चाउमीन में निकला नॉनवेज, मुस्तफा के रेस्टोरेंट पर हिंदू संगठनों ने काटा बवाल

Saharanpur News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक रेस्टोरेंट में कस्टमर को परोसे गए चाउमीन में नॉनवेज मिलने के बाद तनाव फैल गया. एक नौजवान के जरिये ऑर्डर किए गए वेज चाउमीन में नॉनवेज के टुकड़े मिलने की घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों ने इसे धार्मिक रंग दे दिया और मौके पर जमकर हंगामा किया. घटना की सूचना मिलती ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर कर शांत कराया.

पूरा मामला सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे का है. जहां बीते गुरुवार (2 अप्रैल) को उदित नाम का एक नौजवान नगर के एक रेस्टोरेंट से वेज चाउमीन पैक कराकर अपने घर ले गया. आरोप है कि घर पहुंचकर उदित ने जैसे ही उसने खाना शुरू किया, उसे चाउमीन में नॉनवेज के टुकड़े दिखाई दिए. यह देखकर वह चौंक गया और तुरंत खाना बंद कर दिया.

उदित ने इस घटना की जानकारी अपने परिचितों और हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों को दी. जैसे ही यह बात फैली (शुक्रवार) 3 अप्रैल की शाम करीब 6 बजे बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग रेस्टोरेंट पर पहुंच गए. वहां उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और हंगामा शुरू कर दिया. प्रदर्शन करने वाले हिंदूवादी संगठन के लोगों का कहना था कि वेज खाने में नॉनवेज के टुकड़े मिलना बहुत ही संगीन मामला है. उनका आरोप था कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. उन्होंने रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

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मामले को बढ़ता देख रेस्टोरेंट संचालक मुस्तफा ने सफाई दी. उन्होंने बताया कि उनके यहां वेज और नॉनवेज दोनों तरह की चाउमीन बनाई जाती है. मुमकिन है कि पैकिंग के दौरान गलती से नॉनवेज चाउमीन उदित को दे दी गई हो. उन्होंने कहा कि यह कोई जानबूझकर की गई हरकत नहीं थी, बल्कि अनजाने में हुई एक बड़ी गलती है. इसके लिए उन्होंने लोगों से माफी मांगी और कहा कि उनका किसी भी शख्श की धार्मिक भावना को आहत करने की कोई मंशा नहीं है.

हंगामे की सूचना मिलते ही देवबंद कोतवाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने हालात को संभालते हुए प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाया और माहौल को शांत कराया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभी तक इस मामले में कोई लिखित शिकायत (तहरीर) नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि तहरीर मिलने पर मामले की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस के आश्वासन और समझाने के बाद धीरे-धीरे लोगों का गुस्सा शांत हुआ और स्थिति काबू में आ गई. हालांकि, इस घटना के बाद पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है और लोग इस मामले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. पुलिस और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे माहौल न खराब हो.