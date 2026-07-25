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सहारनपुर की 100 साल पुरानी तारीखी मस्जिद को बड़ी राहत, कोर्ट ने डिमोलिशन पर लगाई रोक

Saharanpur Mosque Row: सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद 100 साल से ज्यादा पुरानी तारीखी मस्जिद को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है. अदालत ने निचली अदालत का मस्जिद हटाने के हुक्म को रद्द कर दिया. इस फैसले से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राहत की सांस ली.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Jul 25, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:08 PM IST
सहारनपुर की 100 साल पुरानी तारीखी मस्जिद को बड़ी राहत, कोर्ट ने डिमोलिशन पर लगाई रोक
Image Credit: सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद मस्जिद के डिमोलिशन पर अदालत की रोक (फाइल फोटो)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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