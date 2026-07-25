/सहारनपुर की 100 साल पुरानी तारीखी मस्जिद को बड़ी राहत, कोर्ट ने डिमोलिशन पर लगाई रोक

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Saharanpur News Today: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर कलेक्ट्रेट में मौजूद तारीखी मस्जिद को लेकर छिड़े तनाजे पर ब्रेक लग गया है. शनिवार (25 जुलाई) को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है, जिसके मुस्लिम समुदाय और इंसाफ पसंद लोगों ने राहत की सांस ली है. कोर्ट के इस फैसले से मस्जिद पर मंडरा रहा डिमोलिशन का खतरा भी टल गया है.
दरअसल, सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद 100 साल से भी ज्यादा पुरानी तारीखी मस्जिद को लेकर उस वक्त तनाजा खड़ा हो गया, जब हिंदू तंजीम से जुड़े कुछ लोगों ने इसे गैर-कानूनी ढंग से कब्जा करारा देते हुए इंताजमिया में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद निचली अदालत ने मस्जिद को हटाने का हुक्म दिया था.
हालांकि, अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए यह बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि यह तारीखी मस्जिद अब नहीं तोड़ी जाएगी. अदालत के इस फैसले से अकीदतमंदों और इंसाफ के मुंतजिर लोगों को बड़ी राहत मिली है.
मुस्लिम फरीक की तरफ से अदालत में अहम सबूत पेश किए गए. इसमें बताया गया कि यह मस्जिद वालिद खां और याकूब खां के नाम पर दर्ज है. यह जमीन उन्होंने ही कलेक्ट्रेट, कोषागार और तहसील बनाने के लिए डोनेट की थी. इतना ही नहीं, मुस्लिम फरीक की तरफ से 1911 का बिजली का बिल भी कोर्ट में जमा किया गया. इसी जमीन में एक मंदिर भी बनाया गया है.