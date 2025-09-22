Saharanpur: पूर्व MLC हाजी इकबाल के भाई को बड़ी राहत, 3 साल बाद हुए रिहा

Saharanpur: एमएलसी हाजी इकबाल के भाई महमूद अली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उन्हें चत्रकूट जेल से रिहा कर दिया गया है. इससे पहले हाजी इकबाल के चारों बेटों को कोर्ट ने रिहा किया था.
Saharanpur: तीन साल की लंबी कानूनी लड़ाई और इंतजार के बाद पूर्व एमएलसी और हाजी इकबाल के छोटे भाई महमूद अली शनिवार देर शाम चित्रकूट जेल से रिहा हो गए. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई कानूनी पेचीदगियों के कारण उनकी रिहाई में काफी समय लगा, लेकिन देर रात रिहाई के बाद समर्थकों और परिजनों ने राहत की सांस ली. हाजी इकबाल पर मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई आरोप हैं.
छोटे भाई की रिहाई से परिवार को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के परिवार के सभी सदस्यों की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है. देर रात जेल का मुख्य द्वार खुलते ही बाहर खड़े समर्थकों और परिजनों ने नारे लगाकर और माला पहनाकर उनका स्वागत किया.
इस मौके पर उनके चेहरे पर संतुष्टि और मुस्कान का भाव था, वहीं परिजनों ने इसे न्याय की जीत बताया. गौरतलब है कि इससे पहले हाजी इकबाल के चारों बेटे जावेद, वाजिद, अलीशान और अफजल कोर्ट के आदेश के बाद जेल से बाहर आ चुके हैं. अब मोहम्मद अली की रिहाई से परिवार को बड़ी राहत मिली है और समर्थकों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों हाजी इकबाल के मामलों पर अहम फैसला सुनाते हुए कुछ गैरकानूनी तरीके से लगाए गए मुकदमों और कार्यवाहियों पर रोक लगा दी थी. इतना ही नहीं, यूपी पुलिस को चेतावनी दी गई थी कि वह सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में लाए बिना परिवार के खिलाफ कोई नया मामला दर्ज न करे.
जिसके बाद महमूद अली और अन्य की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था. कानूनी जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से न सिर्फ परिवार को राहत मिली है, बल्कि भविष्य में होने वाले मुकदमों पर भी असर पड़ सकता है. पूर्व एमएलसी महमूद अली की रिहाई के बाद सहारनपुर के राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाओं का दौर जारी है.