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नफरत की इंतहा; 'मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित' पोस्टर से मचा बवाल!

Uttar Pradesh News: सहारनपुर के गोगा माहड़ी स्थल पर "मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित" लिखे पोस्टरों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. गोगा माहड़ी सुधार सभा का कहना है कि यह कदम धार्मिक स्थल की पवित्रता बनाए रखने के लिए उठाया गया है. वहीं, इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र में चर्चा और बहस तेज हो गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 30, 2026, 09:38 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:49 PM IST
नफरत की इंतहा; 'मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित' पोस्टर से मचा बवाल!
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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