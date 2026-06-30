नफरत की इंतहा; 'मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित' पोस्टर से मचा बवाल!

Uttar Pradesh News: भारत में मुस्लिम बिरादरी से नफरत की इंतहा अब यहां तक पहुंच गई है कि कई जगहों पर मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की जा रही है. उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर के गोगा माहड़ी स्थल पर गोगा माहड़ी सुधार सभा के जरिए ''मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित'' लिखे पोस्टर लगाए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. पोस्टर गोगा माहड़ी परिसर स्थित गंगा सरोवर (कुंड) के आसपास लगाए गए हैं. गोगा माहड़ी सुधार सभा के चेयरमैन अनिल प्रताप सैनी ने बताया कि उनकी इदारे ने मजहबी स्थल की पाकिजगी बनाए रखने के मकसद से यह कदम उठाया है. उनका इल्जाम है कि दूसरे बिरादरी के कुछ लोग परिसर में बाहर से नॉनवेज खाना लाकर खाते हैं, गंदगी फैलाते हैं और गोगा पीर महाराज की प्रतिमाओं के आसपास जूते-चप्पलों के साथ पहुंचते हैं, जिससे अकीदतमंदों की मजहबी जज्बात आहत होती हैं.