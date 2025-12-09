लड़की देखने गया, नहीं पसंद आई तो लड़के को पहना दी जूतों की माला; वीडियो वायरल

Saharanpur News Today: भारत में शादी को जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है. भारत में होने वाली शादियों को लेकर कई तरह रस्में निभाई जाती हैं, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है और विदेशी मेहमान हर साल इसे देखने के लिए आते है. सहारनपुर में शादी के लिए लड़की देखने का एक अजीबोगरीब मामले ने लोगों को हैरान कर दिया. यहां एक लड़का सिर्फ इसलिए मुसीबत में फंस गया, क्योंकि उसने लड़की को देखने के बाद शादी के लिए 'सोचकर बताने' की बात कही. बस, इतना कहना ही लड़की के परिजनों को नागवार गुजरा और फिर जो हुआ, उसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र का है. जहां एक लड़के को लड़की को देखने के बाद शादी से इनकार करना भारी पड़ गया. आरोप है कि लड़की के परिजनों ने लड़के को कमरे में बंद कर दिया और जबरन उसके गले में जूतों की माला पहनाकर तस्वीर और वीडियो बना लिया. मंगलवार (8 ) को यह घटना का वीडियो सामने आया।

मिली जानकारी के मुताबिक, लड़का (अब्दुल - काल्पनिक नाम) थाना फतेहपुर के गांव मुजफ्फराबाद का रहने वाला है. करीब एक साल पहले उसकी शादी देहात कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की (हिना- काल्पनिक नाम) से तय हुई थी. दोनों परिवार रिश्ता तय करने के बाद खुश थे और शादी फरवरी 2026 में होनी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ दिन पहले अब्दुल ने लड़की से मिलने और बात करने की इच्छा जताई. इस पर वह अपने परिजनों के साथ लड़की के घर पहुंचा. घर वालों की मौजूदगी में दोनों ने अकेले में बातचीत की. बातचीत के बाद अब्दुल ने अपने परिजनों से कहा कि वह शादी के बारे में घर जाकर सोचकर बताएगा. इसी बात से लड़की के परिजन नाराज हो गए. उन्होंने उसी समय शादी पक्की करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया. लेकिन अब्दुल और उसके परिवार ने जवाब देने के लिए थोड़ा समय मांगा.

फिर जब अब्दुल के घरवालों ने रिश्ता आगे बढ़ाने से इंकार किया, तो लड़की के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. आरोप है कि उन्होंने अब्दुल को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ धक्का-मुक्की की. इतना ही नहीं गुस्से में उसके गले में जूतों की माला पहनाकर फोटो खींची और वीडियो भी बनाई. इस दौरान लड़के के परिजनों ने विरोध किया, तो उनके साथ भी धक्का-मुक्की की गई.

हंगामा बढ़ने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. उन्होंने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की. करीब आधे घंटे तक पंचायत चली. इसके बाद किसी तरह समझौता हुआ और लड़के के परिवार वाले उसे छुड़ाकर अपने साथ घर ले गए. लड़के के साथ हुई इस घटना का 30 सेकेंड का वीडियो भी सामने आया है, जो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

यह भी पढ़ें: ओवैसी का ऑडियो क्लिप लगाने पर लेडी डॉक्टर शीबा खान हिरासत में; 'ब्लैक डे' का किया था समर्थन