Zee SalaamIndian Muslim

Saharanpur: 7 लोगों ने की हामिद की पीट-पीटकर हत्या; मनीष और मोहित गिरफ्तार

Saharanpur Mob Lynching: सहारनपुर में हामिद नाम के शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. 7 लोगों ने हामिद को बेरहमी से पीटा और फिर वहां से फरार हो गए. पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ लिया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 19, 2025, 02:22 PM IST

Saharanpur Mob Lynching: उत्तर प्रदेश से सहारनपुर में एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. ज़िले में 17 अक्टूबर की रात में हामिद नाम के एक पिकअप ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. ये मामला फंदपुरी पुलिस चौकी से केवल 100 मीटर की दूरी पर पेश आया. 7 नौजवानों ने उसे 20 मिनट तक पीटा और फिर सड़क पर उसे बेसुध होकर छोड़ गए.

परिवार में अकेला कमाने वाला था हामिद

हामिद अपने परिवार में अकेला कमाने वाला था. उसकी इस मौत से पूरे कुन्बे को गहरा सदमा लगा है. 6 बेटियां उस रात अपने वालिद के लौटने का बेसब्री से इंतेजार कर रही थीं. उन्हें नहीं पता था कि उनके पिता की मौत की खबर अचानक उन तक पहुंचेगी.

चश्मदीदों ने बताया कि हामिद के पिकअप ट्रक को एक क्रेटा कार ने टक्कर मार दी थी. इस दौरान थोड़ी कहासुनी हुई और युवकों ने उसे बेरहमी से पीटाना शुरू कर दिया और वहां से फरार हो गए. पुलिस मौके पर पहुंची और हामिद को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.

छाती पर चोटें

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हामिद की छाती पर बेरहमी से वार किए गए थे. जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है. पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया लगातार छाती पर हमले से उसे हार्ट अटैक आ गया.

 गांव के प्रधान ने इस घटना की मज़म्मत की है और कहा है कि इस तरह उसकी हत्या करना घोर अपराध है और उसके परिवार को इंसाफ मिलना ही चाहिए. हिंदू हो या मुसलमान सब उसके परिवार के साथ हैं.

दो आरोपी गिरफ्तार

वॉर्ड मेंबर सुदेश चौधरी ने इस घटना की निंदा की और कहा कि अपराधी का कोई धर्म या बिरादरी नहीं होती है. उन्हें सज़ा जरूर मिलनी चाहिए. पुलिस ने इस मामले  में दो आरोपियों मनीष और मोहित को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही क्रेटा भी बरामद की गई है. एसपी देहात ने टीम का गठन किया है जो मामले की जांच करेगी.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

SaharanpurSaharanpur newsmuslim news

