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निकाह से पहले बवाल; गहनों और मेहर को लेकर दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच भिड़ंत

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में निकाह से पहले गहनों और मेहर की रकम को लेकर दूल्हा-दुल्हन पक्ष में विवाद हो गया, जो मारपीट में बदल गया. झगड़े में दो लोग घायल हुए। पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की है, जबकि दोनों परिवारों में समझौते की कोशिश जारी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 29, 2026, 11:34 AM IST

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निकाह से पहले बवाल; गहनों और मेहर को लेकर दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच भिड़ंत

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र में बेहट रोड स्थित एक पैलेस में निकाह से ठीक पहले दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच जमकर मारपीट हो गई. मामला गहनों और ''मेहर'' की रकम को लेकर शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गया. अब पुलिस ने दोनों पक्षों के कम से कम तीन लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच कर रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

जानकारी के मुताबिक बड़गांव क्षेत्र के कुतुबपुर माजरा गांव के रहने वाले फिरोज की बारात बड़े धूमधाम से पैलेस में पहुंची थी. लेकिन मंगलवार (28 अप्रैल) होने की वजह से बाजार बंद थे, जिसके चलते दूल्हा पक्ष उम्मीद से कम आभूषण लेकर पहुंचा. इसी बात को लेकर दुल्हन पक्ष ने आपत्ति जताई और माहौल गरमा गया.

बताया जा रहा है कि गहनों के मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों में तनाव था, इसके बाद दोनों पक्ष ''मेहर'' की रकम को लेकर आमने-सामने आ गए. दोनों पक्षों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक जा पहुंचा. कुछ ही मिनटों में दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर टूट पड़े. मौके पर अफरा-तफरी मच गई और शादी में आए मेहमान तमाशबीन बन गए.

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इस झगड़े में दूल्हा पक्ष के दो युवक घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. घटना की सूचना मिलते ही देहात कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूल्हे के भाई, दुल्हन के भाई और एक दीगर व्यक्ति को हिरासत में लिया है. हालांकि इस झगड़े को लेकर अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से औपचारिक तहरीर नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. वहीं, दोनों परिवारों के बीच समझौते की कोशिशें भी जारी हैं, ताकि मामला और न बिगड़े.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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