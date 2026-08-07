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"कांवड़ की बेअदबी" का दावा निकला फर्जी, मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश बेनकाब!

Kanwar Disrespect Rumour News अफवाह फैलाकर उत्तर प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश को सहारनपुर पुलिस ने नाकाम कर दिया. सोशल मीडिया नामालूम अफराद के जरिये मुस्लिम समाज पर कांवड़ की बेअदबी का झूठा इल्जाम लगाकार माहौल बिगाड़ने की कोशिश पुलिस जांच में पूरी तरह फर्जी निकली.पुलिस ने मामले की तस्दीक करते हुए अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर साइबर टीम जांच में जुट गई है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 07, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 02:30 PM IST
"कांवड़ की बेअदबी" का दावा निकला फर्जी, मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश बेनकाब!
Image Credit: कांवड़ के बेअदबी की पुलिस ने खोली पोल

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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