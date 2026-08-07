"कांवड़ की बेअदबी" का दावा निकला फर्जी, मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश बेनकाब!

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Uttar Pradesh News: मुकद्दस सावन माह शुरू होने के साथ ही अकीदमंद पूरे एहतराम के साथ कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं. इस मौके पर कई जगहों पर मजहबी की दीवारों से इंसानी भाईचारे नायाब मिसाल देखने को मिल रही है. हालांकि, कुछ एंटी सोशल एलीमेंट्स को यह बात रास नहीं आ रही है, और वह लगातार माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं. कुछ इसी तरह का मामला सहारनपुर में देखने को मिले, जब कुछ लोगों ने झूठा इल्जाम लगाते हुए मुसलमानों पर पवित्र कांवड़ तोड़ने का इल्जाम लगाया.
इस मौके पर सहारनपुर पुलिस ने काबिले सताइश काम किया, और बड़ी अनहोनी का वक्त रहते टाल दिया. जब मुस्लिम समाज पर कांवड़ की बेअदबी का इल्जाम लगाकर जिले का अमन बिगाड़ने की कोशिश की गई तो सहारनपुर पुलिस फौरन हरकत में आ गई, और न सिर्फ इन दावों को पूरी तरह बेबुनियाद और गुमराह करने वाला बताया, बल्कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी. पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन से लोगों ने राहत की सांस ली.
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खण्डन | सहारनपुर पुलिस
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर थाना सरसावा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अगवानहेड़ा के निकट कांवड़ियों के साथ अभद्रता किए जाने संबंधी एक वीडियो/पोस्ट प्रसारित किया जा रहा है। उक्त दावा भ्रामक, अपुष्ट एवं… pic.twitter.com/CTRXuhAe7N
— Saharanpur Police (@saharanpurpol) August 5, 2026
सहारनपुर पुलिस के मुताबिक, कांवड़ यात्रा के दौरान समाजी हमआहंगी और अमन-ओ-अमान बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है. इसी दौरान सोशल मीडिया पर कुछ मैसेज पोस्ट की गई हैं, जिनमें दावा किया गया है कि कांवड़ की बेअदबी की गई है. हैरान करने वाली बात यह कि मुल्जिमों ने इसका इल्जाम मुस्लिम समाज पर थोप दिया. पुलिस ने इन दावों की तफ्तीश की तो पूरा मामला झूठा और हकीकत के खिलाफ निकला.
सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) अभिनंदन सिंह के हुक्म पर हुई जांच के बाद थाना कुतुबशेर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2) के तहत नामालूम सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस की साइबर टीम उन सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान करने में जुटी है, जहां से गुमराह करने वाली और भड़काऊ कंटेंट पोस्ट किया गया.
पुलिस ने उस घटना की असलियत भी बताई, जिसे मारपीट और कांवड़ की बेअदबी का मामला बताकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी. सरसावा थाना इलाके के अगवानहेड़ा के पास हुई इस घटना को लेकर तरह-तरह की बातें कही गईं, लेकिन जांच में कुछ और ही तस्वीर सामने आई.
पुलिस के मुताबिक, हरियाणा के करनाल जा रहे पांच कांवड़िये रास्ता भटक गए थे. उनकी कांवड़ में पानी का वजन ज्यादा होने की वजह से उनका संतुलन बिगड़ गया और कांवड़ सड़क पर गिर गई. घटना की खबर मिलते ही सरसावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, कांवड़ियों की मदद की, उन्हें तसल्ली दी और महफूज तरीके से उनकी मंजिल की तरफ रवाना कर दिया.
तफ्तीश में कहीं भी मारपीट, बदसलूकी या कांवड़ की बेअदबी जैसी किसी घटना की तस्दीक नहीं हुई. इसके बावजूद एक वीडियो वायरल किया गया, जिसमें हरियाणा के करनाल जा रहे कुछ नौजवानों ने देहात इलाके के मुस्लिम समाज के लोगों पर कांवड़ की बेअदबी का इल्जाम लगाया था.
सहारनपुर पुलिस ने इस दावे को सख्ती से खारिज करते हुए साफ कहा कि जिले में इस तरह की कोई वारदात पेश नहीं आई. पूरे जिले में अमन-ओ-अमान कायम है. पुलिस का कहना है कि वायरल किया गया वीडियो बेबुनियाद, अफवाह फैलाने वाला और गुमराह करने वाला है. पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है और जो भी लोग इस तरह की झूठी बातें फैलाने में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी.
सीओ पवन कुमार ने बताया कि कांवड़ की बेअदबी से जुड़ी गुमराह करने वाली पोस्टों की संजीदगी से लिया गया, जांच के बाद नामालूम सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. साइबर टीम इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को चलाने वालों की पहचान कर रही है और जिम्मेदार लोगों पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा.
उन्होंने यह भी दोहराया कि सरसावा थाना क्षेत्र के अगवानहेड़ा के पास कांवड़ियों के साथ मारपीट और बदसलूकी का दावा पूरी तरह गलत है. असल वाकया सिर्फ इतना था कि कांवड़ियों का संतुलन बिगड़ने से कांवड़ सड़क पर गिर गई थी. पुलिस ने समय रहते पहुंचकर उनकी हर मुमकिन मदद की और उन्हें सुरक्षित रवाना किया.