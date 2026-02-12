Advertisement
'लाइक्स और फॉलोअर्स से ज्यादा जरूरी चरित्र', मौलाना कारी इसहाक गोरा को मुस्लिम नौजवानों को खास नसीहत

Maulana Qari Ishaq Gora Statement: मशहूर देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने वीडियो संदेश जारी कर नौजवानों में बढ़ती नाच-गाने की प्रवृत्ति और सोशल मीडिया के प्रभाव पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि वायरल संस्कृति के बजाय चरित्र, तालीम और अच्छे अखलाक को तरजीह देना जरूरी है और समाज को नई पीढ़ी को सही दिशा देनी चाहिए.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 12, 2026, 11:24 PM IST

मौलाना कारी इसहाक गोरा

Islamic Education: इस्लामी शिक्षाएं हमेशा इंसान को सादगी, शालीनता और अच्छे अखलाक की राह पर चलने की प्रेरणा देती रही हैं. मगर बदलते दौर में सोशल मीडिया और मनोरंजन की नई संस्कृति के बीच समाज में कुछ ऐसे रुझान तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जिन पर धार्मिक और सामाजिक नेतृत्व चिंता जता रहा है. इसी को लेकर सहारनपुर से मशहूर देवबंदी उलेमा और जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गोरा ने एक वीडियो संदेश जारी कर नौजवानों में बढ़ती नाच-गाने की प्रवृत्ति और सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है.

मौलाना कारी इसहाक गोरा ने अपने संदेश में कहा कि एक समय ऐसा था जब समाज में नाच-गाने को ऐब और शर्म की चीज समझा जाता था. उस दौर में इसे सामाजिक तौर पर अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, लेकिन आज वही चीजें तेजी से लोकप्रियता और पहचान हासिल करने का माध्यम बन गई हैं. उन्होंने कहा कि आज के समय में लोग तालियां, लाइक्स और फॉलोअर्स पाने के लिए ऐसे कामों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो पहले समाज में स्वीकार्य नहीं थे. मौलाना ने अफसोस जताते हुए कहा कि समय के साथ केवल परिस्थितियां ही नहीं बदलीं, बल्कि समाज की सोच में भी बड़ा बदलाव आया है, जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है.

यह भी पढ़ें: Ramadan 2026: अरब में किया गया रमजान का ऐलान, भारत में इस दिन से रखा जाएगा पहला रोज

मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि आज बड़ी संख्या में नौजवान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नाच-गाने के वीडियो बनाकर साझा कर रहे हैं. इसके साथ ही अलग-अलग तरह के मीम्स और मनोरंजन के कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें लोग तेजी से देख रहे हैं और आगे शेयर भी कर रहे हैं. मौलाना के मुताबिक, कुछ मामलों में मजहब और दीन से जुड़ी बातों को भी मजाक और मनोरंजन का हिस्सा बना दिया जाता है. उन्होंने कहा कि जब पवित्र और धार्मिक चीजें भी हंसी-मजाक का विषय बनने लगें, तो यह समाज की गिरती हुई मानसिकता का संकेत है और इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है.

मौलाना कारी इसहाक गोरा ने नौजवानों से अपील करते हुए कहा कि वे क्षणिक प्रसिद्धि और सोशल मीडिया की लोकप्रियता के पीछे भागने के बजाय अपने चरित्र, शिक्षा और संस्कारों को प्राथमिकता दें. उन्होंने कहा कि किसी भी कौम की असली पहचान उसके अखलाक, तहजीब और जिम्मेदाराना व्यवहार से होती है, न कि वायरल वीडियो या तालियों की आवाज से.

जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक ने इस मौके पर अपने संदेश में उन्होंने समाज के जिम्मेदार लोगों और अभिभावकों से भी अपील की कि वे नई पीढ़ी को सही दिशा देने में अपनी भूमिका निभाएं. उनका कहना था कि अगर समाज मिलकर युवाओं को सही राह दिखाएगा, तो आने वाला समय संतुलित और बेहतर बन सकता है.

यह भी पढ़ें: नफरत के दौर में इंसानियत की जीत! मुस्लिम दंपति ने हिंदू बेटे की कराई हिंदू रीति से शादी

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

UP Newsmaulana Qari Ishaq Goramuslim news

