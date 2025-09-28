सहारनपुर में मौलवी ने 14 साल की छात्रा से 6 महीने तक की दरिंदगी, गर्भवती हुई नाबालिग

Saharanpur News Today: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यह घटना सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं. यानी वो मौलवी जो बच्चों को तालीम देने का ठेका लेकर बैठा था, बच्चों को सही और गलत का फर्क बताने वाला खुद ही दरिंदा बना गया. बच्ची के परिवार ने नाबालिग से पूछा कि यह सब किसने किया, तो उसने रोते-रोते सच बताया.

यह पूरा मामला सहारनपुर के शहर के थाना सदर बाजार क्षेत्र का है. यहा की रहने वाली 14 साल की नाबालिग के साथ उसके पढ़ाने वाले मस्जिद के मौलवी ने लगातार 6 महीने तक शारीरिक शोषण किया. सच तो तब सामने आया जब बच्ची अचानक पेट दर्द और उल्टी की शिकायत करने लगी. डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि बच्ची करीब 6 महीने की गर्भवती है.

पीड़िता ने आरोप लगाया कि मस्जिद में पढ़ाने वाला मौलवी अनस ने बीते 6 महीनों से उसका शोषण कर रहा है. इतना ही नहीं मौलवी ने बच्ची और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी. कभी-कभी मौलवी अपने घर बुलाकर भी बच्ची के साथ गलत काम करता था और उसका भाई भी इसमें पीछे नहीं था. पीड़िता ने बताया कि भाई भी धमकाता था और कहता था कि जैसा चल रहा है वैसा ही रहने दो, नहीं तो पूरे परिवार को मार देंगे.

अब सवाल यही उठता है कि ये मौलवी आखिर तालीम देने आया था या मासूम बच्चों की जिंदगी तबाह करने? तालीम देने वाले की तो यही भूमिका होती है कि बच्ची के भविष्य को उज्जवल बनाए, लेकिन इस मौलवी ने सिर पर किताब रखने की जगह सिर पर खतरा लाद दिया. इस मामले में परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

इस वारदात के संबंध में एसपी मनोज यादव ने बताया कि महिला थाना सदर बाजार में तहरीर देकर अपनी बच्ची के साथ हुए इस शर्मनाक हादसे की जानकारी दी. परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. अभियुक्त को पकड़ने के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

