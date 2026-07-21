/UP News: 150 साल पुरानी कलेक्ट्रेट मस्जिद बचाने के लिए मुसलमानों ने उठाया बड़ा कदम, जानें पूरा मामला

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Saharanpur Collectorate Mosque Case: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की ऐतिहासिक कलेक्ट्रेट मस्जिद के मामले में सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत में अपील दायर की है और फैसले पर फौरन रोक लगाने की मांग की है. मस्जिद प्रशासन ने अदालत से उस आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया है. सिटी मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील उनके अनुरोध पर हज डिस्ट्रिक्ट ने सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट से केस की ओरिजिनल फाइल मांगी. करीब 150 साल पुरानी मस्जिद को एक महीने के भीतर हटाने और 6 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया है.
इससे पहले सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में यह याचिका हाफिज अब्दुल हमीद की ओर से दायर की गई थी. अब जिला अदालत में मस्जिद के एक्टिंग ट्रस्टी तनवीर अहमद ने नई पीटिशनन दायर की है. वहीं, मस्जिद की तरफ से वकीलों का एक मल्टी-मेंबर चैनल केस को आगे बढ़ा रहा है. वकीलों ने उम्मीद जताई कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेहतर फैसला आएगा. उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मस्जिद की सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी.
सूत्रों के मुताबिक, मस्जिद मिनी वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के भी लगातार संपर्क में है और मस्जिद से जुड़े सभी ऐतिहासिक, कानूनी और आया व अमीन के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके. पूरे डिस्ट्रिक्ट की नजरें इस केस पर टिकी हैं और आने वाली कोर्ट की कार्रवाई को काफी अहम माना जा रहा है. उक्त कोर्ट कार्रवाई की जानकारी अनवर सिद्दीकी एडवोकेट और मोहम्मद अली एडवोकेट ने दी. कोर्ट को मस्जिद में चल रहे धार्मिक कामों, खासकर नमाज़ पर असर डालने वाले कंस्ट्रक्शन के काम को रोकने का निर्देश दिया गया. वकीलों ने मांग की कि कोर्ट इस मामले पर तुरंत रोक लगाए ताकि कोई भी एकतरफा एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई करने से पहले कोर्ट का फैसला सुनाया जा सके. सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष ने कोर्ट के सामने कई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और तथ्य भी पेश किए। वकीलों ने कहा कि मस्जिद के किराए से जुड़े डॉक्यूमेंट्स 3 अप्रैल, 1960 से मौजूद हैं.
1911 से है बुकी का मस्जिद से कनेक्शन
इसके अलावा, कोर्ट के ध्यान में यह भी लाया गया कि सहारनपुर में बिजली सप्लाई 1906 में शुरू हुई थी और कलेक्ट्रेट मस्जिद के नाम पर 1911 में एक बुकी का कनेक्शन लिया गया था, जिसके रिकॉर्ड भी मौजूद हैं. साथ ही नगर निगम के रिकॉर्ड में कलेक्ट्रेट और मस्जिद दोनों की अलग-अलग एंट्री है, जो मस्जिद के पक्के होने का संकेत देती है. दूसरी तरफ, सरकारी पक्ष ने इस मामले में पहले ही कैविएट फ़ाइल कर दी है. सियारपुर (समीर चौधरी) सहारनपुर की ऐतिहासिक कलेक्ट्रेट मस्जिद के मामले में सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सोमवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील दायर कर फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है. मस्जिद कमेटी ने कोर्ट से करीब 150 साल पुरानी मस्जिद को एक महीने के अंदर हटाने और 6 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाने के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है.
30 दिन का मांगा समय
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामले की शुरुआती सुनवाई डिस्ट्रिक्ट हज सईद आर. कुमार कोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मस्जिद पक्ष की अपील स्वीकार कर ली और सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट से मामले की पूरी फाइल मांगी. कोर्ट ने साफ किया कि मस्जिद पक्ष के पास कानूनी तौर पर पहले से ही 30 दिन का समय है, जबकि सरकारी पक्ष ने जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत मांगी, जिसे कोर्ट ने मान लिया. इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 23 जुलाई 2026 की तारीख तय की. मस्जिद कमेटी की ओर से एडवोकेट बहू जंसार, एडवोकेट अनवर अहमद सिद्दीकी, एडवोकेट नौशाद अली, एडवोकेट मुहम्मद तारिक सिद्दीकी, एडवोकेट नौशाद मुहम्मद, एडवोकेट मुहम्मद अली और दूसरे वकीलों ने कोर्ट में डिटेल में दलीलें पेश कीं और कहा कि जब तक केस अंडर ट्रायल है, तब तक एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए.