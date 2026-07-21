/UP News: 150 साल पुरानी कलेक्ट्रेट मस्जिद बचाने के लिए मुसलमानों ने उठाया बड़ा कदम, जानें पूरा मामला

सूत्रों के मुताबिक, मस्जिद मिनी वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के भी लगातार संपर्क में है और मस्जिद से जुड़े सभी ऐतिहासिक, कानूनी और आया व अमीन के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके. पूरे डिस्ट्रिक्ट की नजरें इस केस पर टिकी हैं और आने वाली कोर्ट की कार्रवाई को काफी अहम माना जा रहा है. उक्त कोर्ट कार्रवाई की जानकारी अनवर सिद्दीकी एडवोकेट और मोहम्मद अली एडवोकेट ने दी. कोर्ट को मस्जिद में चल रहे धार्मिक कामों, खासकर नमाज़ पर असर डालने वाले कंस्ट्रक्शन के काम को रोकने का निर्देश दिया गया. वकीलों ने मांग की कि कोर्ट इस मामले पर तुरंत रोक लगाए ताकि कोई भी एकतरफा एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई करने से पहले कोर्ट का फैसला सुनाया जा सके. सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष ने कोर्ट के सामने कई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और तथ्य भी पेश किए। वकीलों ने कहा कि मस्जिद के किराए से जुड़े डॉक्यूमेंट्स 3 अप्रैल, 1960 से मौजूद हैं.