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UP News: 150 साल पुरानी कलेक्ट्रेट मस्जिद बचाने के लिए मुसलमानों ने उठाया बड़ा कदम, जानें पूरा मामला

Saharanpur Collectorate Mosque Case: सहारनपुर की ऐतिहासिक कलेक्ट्रेट मस्जिद से जुड़े मामले में मस्जिद कमेटी ने सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को जिला अदालत में चुनौती दी है. कमेटी ने मस्जिद को हटाने और 6 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना लगाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 21, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:58 PM IST
UP News: 150 साल पुरानी कलेक्ट्रेट मस्जिद बचाने के लिए मुसलमानों ने उठाया बड़ा कदम, जानें पूरा मामला
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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