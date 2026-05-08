Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3209236
Zee SalaamIndian Muslimतुम जैसे लोगों को मोदी ने…, सिलेंडर लेने गई मुस्लिम महिला से गैस एजेंसी पर बदसलूकी का आरोप

"तुम जैसे लोगों को मोदी ने…," सिलेंडर लेने गई मुस्लिम महिला से गैस एजेंसी पर बदसलूकी का आरोप

Muslim Woman Harassment Case: उत्तर प्रदेश समेत कई जिलों में गैस सिलेंडर की किल्लत बनी हुई है. सहारनपुर में एक गैस एजेंसी पर सिलेंडर लेने को लेकर विवाद हो गया है. आरोप है कि मुस्लिम महिला जब गैस सिलेंडर लेने पहुंची तो उसके साथ गैस एजेंसी के मालिक और कर्मचारियों ने बदसलूकी की. हालाकिं, गैस एजेंसी ने इस तरह के सभी आरोपों से इंकार किया है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 08, 2026, 11:42 AM IST

Trending Photos

सहारनपुर में गैस एजेंसी पर मुस्लिम महिला से बदसलूकी का आरोप
सहारनपुर में गैस एजेंसी पर मुस्लिम महिला से बदसलूकी का आरोप

Saharanpur News Today: रसोई में चूल्हा ठंडा पड़ा हो, घर में भूखे बच्चों के पेट भरने की चिंता हो. ऊपर से मदद मांगने गई महिला को अपमान और बदसलूकी झेलनी पड़े, तो दर्द और बेबसी दोनों साफ दिखाई देने लगती है. उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां गैस की परेशानी से जूझ रही एक मुस्लिम महिला ने गैस एजेंसी के मालिक और कर्मचारियों पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है.

पीड़ित महिला शकीला का कहना है कि वह पांच महीनों से गैस सिलेंडर की समस्या को लेकर एजेंसी के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है. महिला का आरोप है कि जब वह अपनी परेशानी लेकर गैस एजेंसी पहुंचीं तो वहां उनके साथ बदसलूकी की गई गई. इतना ही नहीं गैस एजेंसियों ने पीड़िता को धमकाया.

शकीला ने रोते हुए बताया कि एजेंसी के मालिक या कर्मचारी ने उनसे बेहद बदतमीजी से बात की और उनकी मजहब की वजह से कहा, "तुम जैसी महिलाओं को मोदी ने डंडा कर रखा है." महिला का कहना है कि यह बात सुनकर वह पूरी तरह टूट गई है.

यह भी पढ़ें: "या अल्लाह, मुझे बचा लो..." रहम की भीख मांगता रहा मुस्लिम नौजवान, डंडे बरसाती रही पुलिस

सहारनपुर के कांग्रेस उपाध्यक्ष इकराम खान ने इसकी एक वीडियो शेयर की है. इस वीडियो में इकराम खान ने बताया कि सहारनपुर की सनबीम गैस एजेंसी के मालिक और कर्मचारियों ने मुस्लिम महिला के साथ बदसलूकी की गई और बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए गाली -गलौज की गई. उन्होंने बताया कि एजेंसी के लोगों ने पीड़िता के साथ बदसलूकी करते हुए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसको दोबारा बोलने से सभ्य इंसान शर्म से मर जाए. इकराम ने दावा किया कि इस एजेंसी पर बहुत ही ज्यादा गुंडगर्दी होती है. 

इकराम खान ने आरोप लगाया कि "पीड़िता शकीला को सनबीम एजेंसी के मालिक और कर्मचारियों ने कहा कि तुम्हारे ही लोगों के लिए मोदी ने डंडा छोड़ रखा है." पीड़ित शकील ने बताया कि सनबीम एजेंसी के लोग उसे पांच महीने से लगातार परेशान कर रहे हैं. आज जब वह गैस सिलेंडर की समस्या लेकर आईं तो उन लोगों ने मेरे साथ पार-पीट की. इतना ही नहीं उन लोगों ने पीड़िता की फाइल से चेहरे पर पिटाई की. 

इस संबंध में जब सनबीम गैस एजेंसी के मालिक कपिल तनेजा का भी बयान सामने आया है. कपिल तनेजा से जब फोन पर इस विवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुस्लिम महिला के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी या मारपीट से इंकार किया. उन्होंने कहा कि उनका कनेक्शन सालों से बंद पड़ा था, और उन्होंने केवाईसी भी नहीं करवाई थी. वह जब सिलेंडर लेने आईं तो तकनीकी खामी की वजह से उन्हें ठीक होते ही तुरंत देने का आश्वासन दिया गया.

कपिल तनेजा के मुताबिक, घटना वाले दिन शाम में महिला आई और हंगामा खड़ा कर दिया. इसके बाद उनकी पर्ची काट कर गैस दे दी गई, और उनकी कनेक्शन से जुड़ी खामियां दूर होने के बाद आगे इस तरह की परेशानी न होने का आश्वासन दिया गया. गैस एजेंसी के मालिक के मुताबिक, इतना कुछ करने के बावजूद इस तरह से मामले को तूल दिया जा रहा है, जबकि कोई विवाद भी नहीं था. 

यह भी पढ़ें: नासिक टीसीएस केस में नया मोड़, 42 दिनों बाद संभाजीनगर से निदा खान गिरफ्तार

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsSaharanpur newsmuslim news

Trending news

Uttar Pradesh news
"तुम जैसे लोगों को मोदी ने…" सिलेंडर लेने गई मुस्लिम महिला से गैस एजेंसी पर बदसलूकी!
US Appeals Court
अमेरिका में भारतीय मुस्लिम को बड़ा झटका, कोर्ट ने डिपोर्टेशन रोकने से किया इनकार
Assam news
“हम संभालेंगे विपक्ष की जिम्मेदारी”, असम में कांग्रेस की करारी हार पर AIUDF का हमला
mp news
'वाट्सअप स्टेटस पर उर्दू शायरी लगाना जुर्म नहीं', MP HC ने टीचर को दी बड़ी राहत
murshidabad news
मुर्शिदाबाद में बमों का जखीरा हटाते समय विस्फोट, 18 साल के नौजवान के उड़े दोनों हाथ
Omar Rashid Case
NHRC ने पत्रकार उमर राशिद केस में जांच की बंद, दिल्ली पुलिस को नहीं मिला सबूत
Delhi news
अयान के परिवार को मिला मुस्लिम संगठनों का साथ, हत्यारों की गिरफ्तारी की उठी मांग
Iran US War Impact
ईरान-US जंग ने तबाह किए लाखों भारतीय परिवार, स्वदेश लौटते ही रोटी तक के पड़े लाले
Maharashtra news
नासिक टीसीएस केस में नया मोड़, 42 दिनों बाद संभाजीनगर से निदा खान गिरफ्तार
Gujarat news
"अल्लाह, मुझे बचा लो..." रहम की भीख मांगता रहा मुस्लिम नौजवान, डंडे बरसाती रही पुलिस