Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3020890
Zee SalaamIndian Muslim

शादी में DJ हराम या पेशे की आजादी? सहारनपुर में मुस्लिम समाज दो हिस्सों में बंटा

Saharanpur News: शादी में DJ, नाच-गाना और आतिशबाजी को लेकर बहस तेज है. मौलाना हाजी उवैश इसे हराम बताते हैं, जबकि मोहम्मद यूनुस सादगी पर जोर देते हैं. एक पक्ष समर्थन, दूसरा व्यक्तिगत आजादी की बात कर रहा है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 27, 2025, 09:44 PM IST

Trending Photos

शादी में DJ हराम या पेशे की आजादी? सहारनपुर में मुस्लिम समाज दो हिस्सों में बंटा

Saharanpur News: क्या मुस्लिम शादियों में DJ, नाच-गाना और आतिशबाजी को अल्लाह की नाफ़रमानी माना जाना चाहिए? तो, गाने, एक्टिंग और स्टेज परफॉर्मर को कैसे देखा जाना चाहिए? इन्हीं सवालों पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के लोग दो ग्रुप में बंट गए और हर ग्रुप ने अपनी-अपनी राय दी.

कुछ लोग कारी और मौलानाओं की बात का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं. समर्थकों का कहना है कि इस्लाम में शादी यानी निकाह को बेहद सादगी और इबादत के साथ करने का हुक्म दिया गया है, जबकि विरोध करने वाले लोग इसे व्यक्तिगत आजादी और पेशे से जोड़कर देख रहे हैं.

मौलाना हाजी उवैश के मुताबिक हराम है गाना-बजाना
दरअसल, मौलाना हाजी उवैश के मुताबिक, शरीयत में शादी के मौके पर आतिशबाजी, डीजे, नाच-गाना और बैंड-बाजा की कोई गुंजाइश नहीं है. उन्होंने कहा कि निकाह एक नई जिंदगी की शुरुआत है और जितनी सादगी से यह होगा, उतना बेहतर होगा. आजकल फैशन के नाम पर लोग डीजे, नाच-गाना और आतिशबाजी कर रहे हैं, लेकिन शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती.

Add Zee News as a Preferred Source

मोहम्मद यूनुस ने क्या कहा?
वहीं मोहम्मद यूनुस के मुताबिक, इस्लाम जो कहता है उसका पालन करना हर मुसलमान का फर्ज़ है. उन्होंने कहा कि निकाह के वक्त दुआएं पढ़ी जाती हैं, फरिश्तों की मौजूदगी मानी जाती है और ऐसे पाक मौके पर शोर-शराबा, आतिशबाजी और डीजे करना गलत है. अल्लाह को सादगी पसंद है, दिखावा नहीं.

इस्लाम में इजाजत नहीं है
वहीं, श्याम अली कहते हैं कि लोगों की आदतें और शौक और शरिया दो अलग-अलग चीजें हैं. अगर कोई इसे अपना प्रोफेशन बनाता है तो उसके लिए यह अलग बात है, लेकिन अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में इसकी कोई इजाज़त नहीं है.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Saharanpur newsMuslim wedding DJ debate

Trending news

Saharanpur news
शादी में DJ हराम या पेशे की आजादी? सहारनपुर में मुस्लिम समाज दो हिस्सों में बंटा
Assam news
असम में बहुविवाह पर रोक लगाने वाला बिल पास, दूसरी शादी करने पर सीधे जाएंगे जेल
Pakistan News
जिंदा हैं इमरान खान! मौत की अफवाहों के बीच रावलपिंडी जेल प्रशासन ने बताई पूरी सच्चाई
Shadab Jakati Arrested
‘10 रुपये वाले बिस्कुट’ से स्टार बने शादाब जकाती को पुलिस ने किया गिरफ्तार
Atiq Ahmed Son Aban Viral Video
अतीक अहमद के बेटे अबान की वायरल रील पर FIR, धूमनगंज पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
Agra Viral Video
'जय श्री राम' न बोलने पर चांटा खाया धमकी मिली; अब हमेशा के लिए गाड़ी बेच रहे रईस चाचा
India Libya Relation
हिफजुर रहमान को बनाया गया लीबिया का एम्बेसडर, जानिए इससे पहले कहां थे तैनात
Pakistan News
वायरल होने की कीमत जान का खतरा? महिला क्रिएटर्स के लिए पाकिस्तान बना जहन्नुम
Zohran Mamdani White House Visit
व्हाइट हाउस में UFC इवेंट में नहीं जाएंगे ममदानी, कहा- ‘सबसे अजीब’ नज़ारा!
Indonesia News
इंडोनेशिया में कुदरत का कहर जारी; महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, दहशत में लोग