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पुलिस ने गौकशी की साजिश फेल, भानू-विशाल-सुमित सहित 6 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े

UP Cow Smuggling Case: उत्तर प्रदेश की सहारनपुर जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गौकशी की साजिश नाकाम कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई में दो पिकअप वाहन और 11 गोवंश बरामद हुए है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 17, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:35 PM IST
पुलिस ने गौकशी की साजिश फेल, भानू-विशाल-सुमित सहित 6 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े
Image Credit: सहारनपुर पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

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