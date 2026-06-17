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Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गौकशी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. थाना सरसावा पुलिस ने देर रात गश्त और चेकिंग के दौरान एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
मिली जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई ग्राम शेखपुरा स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास मुखबिर की सूचना पर की गई, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को मौके से पकड़ लिया. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी गोवंश को पिकअप गाड़ियों में भरकर कहीं ले जाने की तैयारी में थे.
इसी दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरी योजना को विफल कर दिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुमित पुत्र धर्मपाल, विशाल पुत्र विनोद, सुमित पुत्र ब्रजपाल, आनंद पुत्र मोहक्कम, नितिन पुत्र सतपाल और भानू पुत्र जग्गा के रूप में हुई है. सभी आरोपी सहारनपुर जिले के अलग-अलग गांवों के रहने वाले बताए जा रहे हैं.
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो महिंद्रा पिकअप वाहन भी बरामद किए हैं. इन वाहनों के नंबर यूपी 19 टी 1349 और यूपी 11 एटी 4097 बताए गए हैं. जांच के दौरान इन वाहनों से गोवंश बरामद किया गया, जिन्हें अवैध तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा था.
कार्रवाई के दौरान कुल 11 गोवंश मिले, जिनमें 10 जीवित अवस्था में थे जबकि एक मृत पाया गया. पुलिस ने सभी जीवित गोवंश को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है. मृत गोवंश के संबंध में भी आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है. पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर थाना सरसावा में विधिक कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है.
यह पूरी कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में अपराध नियंत्रण और गौकशी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा थी. इस ऑपरेशन की निगरानी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी नकुड़ के पर्यवेक्षण में की गई, जबकि थाना प्रभारी प्रवेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इसे अंजाम दिया.
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है. उनके अन्य आपराधिक संबंधों और नेटवर्क की भी जांच की जा रही है, ताकि इस पूरे गिरोह के बारे में विस्तृत जानकारी सामने आ सके और आगे की कार्रवाई की जा सके.
पुलिस के मुताबिक, सभी आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा. पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई गौकशी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे क्षेत्र में ऐसे मामलों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.