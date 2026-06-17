कार्रवाई के दौरान कुल 11 गोवंश मिले, जिनमें 10 जीवित अवस्था में थे जबकि एक मृत पाया गया. पुलिस ने सभी जीवित गोवंश को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है. मृत गोवंश के संबंध में भी आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है. पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर थाना सरसावा में विधिक कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है.