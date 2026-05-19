सहारनपुर DIG ऑफिस पर हंगामे के बाद हिरासत में ली गईं इकरा हसन; कैराना बॉर्डर पर रिहा

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी की महिला सांसद इकरा हसन को सहारनपुर में पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके बाद राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया. इकरा हसन के साथ समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री मांगेराम कश्यप सहित 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया गया था. हालांकि कुछ समय बाद इकरा हसन को कैराना बॉर्डर के पास छोड़ दिया गया.

दरअसल, आज (19 मई) को सांसद इकरा हसन शामली के मोनू कश्यप हत्याकांड प्रकरण में पीड़ित परिजनों को अपने साथ लेकर सहारनपुर स्थित DIG ऑफिस पहुंची. इस दौरान इकरा हसन के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता DIG ऑफिस के बाहर भारी तादाद में पहुंचे. इकरा हसन का आरोप है कि DIG ने मृतक मोनू कश्यप की माता की बात को सहजता से नहीं सुना और एप्लीकेशन डालने की बात कह कर चला गया, इसके साथ ही उन्हें बाहर भेज दिया.

DIG द्वारा किया गया यह व्यवहार इकरा हसन को अपमानजनक लगा, जिसके बाद उन्होंने विरोध किया. इकरा हसन के विरोध पर डीआईजी उठकर चले गए. इस इस मामले में DIG दफ्तर के बाहर जाम लगाने के आरोप में मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है. एसपी सिटी सहारनपुर व्योम बिंदल ने कहा कि DIG दफ्तर के बाहर जाम लगाने के आरोप में कानूनी कार्रवाई की जा रही है. सहारनपुर में इकरा हसन के साथ DIG दफ्तर के बाहर जाम लगाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री मांगेराम कश्यप सहित 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, हालांकि इकरा हसन को सहारनपुर बार्डर पर छोड़ दिया.