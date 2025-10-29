Advertisement
लव जिहाद के केस में 20 साल की सजा काट रहा साकिब, उसी के घर रहने आ गई प्रेमिका शिखा

Saharanpur News: सहारनपुर में 2022 के लव जिहाद केस में 20 साल की सजा काट रहे साकिब की प्रेमिका शिखा 18 की होते ही उसके घर पहुंच गई. शिखा ने कहा, “मैं अपनी मर्जी से आई हूं,” जबकि परिवार ने ब्रेनवॉश का इल्जाम लगाया है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Oct 29, 2025, 09:24 PM IST

Saharanpur Love Jihad Case: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 2022 में एक कथित लव जिहाद का मामला सामने आया था. सकीब राणा नाम के एक नौजवान पर नाबालिग लड़की शिखा को बहला-फुलाकर भगाने के इलज़ाम था. इस मामले में कोर्ट ने पोक्सो एक्ट और धर्मांतरण रोधी कानून के तहत साकिब को 20 सालों की सजा सुनाई है. इस बीच 18 साल की उम्र पूरी होते ही शिखा लड़के के घर रहने आ गई है. शिखा का कहना है कि उसके घर वाले ने कोर्ट में दबाव देकर साकिब के खिलाफ बयान दिलाया था. लड़की और लड़के के पिता का कहना है कि शिखा के घर वाले उसे खुद साकिब के घर छोड़कर गए हैं. वहीं लड़के के गहर के बाहर हिन्दू संगठन के लोग धरने पर बैठ गए हैं.

लड़की का कहना है कि वह अपनी मर्जी से आई है और यहीं रहना चाहती है. उसने यह भी दावा किया कि उसके माता-पिता ने ही उसे साकिब के घर छोड़ा था. लड़की ने आगे कहा, "मेरी उम्र 18 साल से ज़्यादा है. मैं साकिब के साथ रहना चाहती हूं. घर पर कुछ नहीं हुआ. मेरे मामा और भाई खुद मुझे यहां साकिब के घर छोड़ गए थे. अब वे साकिब के परिवार को फंसाने के लिए ये सब कर रहे हैं." 

शादी करने पर अड़ी लड़की
लड़की ने आगे कहा, "मेरे पिता ने मुझे कोर्ट में बयान देने के लिए मजबूर किया.'ये कहो वरना हम तुम्हें मार देंगे या कहीं छोड़ देंगे. मेरे माता-पिता मुझे दिल्ली और राजस्थान ले गए और वहां तांत्रिकों को दिखाया. वे सब झूठ बोल रहे हैं. साकिब जेल में है, मैं उसे निकाल लूंगी. यह मेरी जिम्मेदारी है. मुझे उसी के साथ शादी करके रहना है."

लड़के घर के बाहर बवाल
वहीं, लड़की के परिवार और बजरंग दल के कार्यकर्ता इस पर विरोध कर रहे हैं और साकिब के घर के बाहर धरने पर बैठे हैं. उनका आरोप है कि लड़की का ब्रेनवॉश और वशीकरण किया गया है. जबकि लड़की की मां का कहना है कि किसी शादी में खीर में कुछ मिलाकर खिलाया गया, जिससे लड़की के व्यवहार में बदलाव आ गया. लड़की के मां का आरोप है कि वह अब घर में टीवी तोड़ती है, दरवाजे पीटती है और उन पर हाथ उठाती है.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, सहारनपुर के ज्वालानगर मोहल्ले के रहने वाले राजेश कुमार ने आरोप लगाया था कि साकिब और उसके साथी राहुल राणा ने उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर दिल्ली भेजा था. बाद में दोनों ने शादी कर ली. पुलिस ने इस मामले की जांच की और कोर्ट में पेश की. कोर्ट ने भी हिंदू लड़की के पिता के आरोप को सही मानते हुए साकिब को 20 साल की सजा सुना दी. फिलहाल साकिब जेल में बंद है.

