'सभी धर्मों का मेल ही हमारी ताकत', सपा के मुस्लिम MLA ने स्वामी रामभद्राचार्य को दिया भावुक संदेश
SP MLA on Swami Rambhadracharya: सपा विधायक उमर अली ने स्वामी रामभद्राचार्य के 'मिनी पाकिस्तान' वाले बयान पर पलटवार करते हुए समाज को जोड़ने की नसीहत दी. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी धर्म मिलजुलकर रहते हैं और धर्मगुरुओं को जोड़ने वाली बातें करनी चाहिए. विकास और भाईचारे पर ध्यान देकर ही समाज और देश मजबूत बनेगा.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Sep 15, 2025, 06:08 PM IST

Saharanpur News Today: स्वामी रामभद्राचार्य के 'मिनी पाकिस्तान' वाले हालिया बयान ने उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में सियासी हलचल मचा दी है. स्वामी रामभद्राचार्य के बयान पर समाजवादी पार्टी के विधायक उमर अली ने सोमवार (15 सितंबर) को तीखा पलटवार किया. उमर अली ने कहा कि स्वामी रामभद्राचार्य को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, जो समाज में दरारें और गलतफहमियां पैदा करें.

उमर अली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी धर्मों के लोग साथ मिलजुलकर रहते हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दलित सभी भाईचारे के साथ जीवन यापन करते हैं. ऐसे में किसी भी धर्मगुरु को जोड़ने वाली बातें करनी चाहिए, न कि विभाजनकारी बयानबाजी. उन्होंने साफ कहा कि धर्म और समुदायों को जोड़ना ही समाज और प्रदेश की मजबूती का रास्ता है.

'यूपी एक गुलदस्त है, जिसमें...'

सपा विधायक उमर अली ने आगे कहा, "स्वामी रामभद्राचार्य को यह समझना चाहिए कि देश और सर्व धर्मों की एकता ही ताकत है. उत्तर प्रदेश एक गुलदस्ता है, जिसमें सभी धर्मों के फूल मिलकर इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं. गुलदस्ते में जैसे पांच तरह के फूल होते हैं, वैसे ही हमारा देश सर्व धर्मों से मिलकर बना है. हमें विकास, कारोबार और रोजगार पर ध्यान देना चाहिए. देश की जीडीपी को बढ़ाना ही प्राथमिकता होनी चाहिए, तभी देश मजबूत होगा और हम आगे बढ़ेंगे."

Ind-Pak मैच पर दी प्रतिक्रिया

बेहट सीट से सपा विधायक उमर अली ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर भी अपनी राय दी. उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि भारत ने पाकिस्तान को हराया. यह हिंदुस्तान की जीत है और ऊपर वाला करे कि हम हर क्षेत्र में कामयाब हों, चाहे खेल हो या जीडीपी. उमर अली ने कहा कि हर क्षेत्र में तरक्की और विकास पर फोकस करने से ही समाज और देश की वास्तविक शक्ति सामने आएगी.

सपा विधायक की स्वामी रामभद्राचार्य को नसीहत

उमर अली ने आखिर में कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी त्योहार जैसे होली, दीवाली, रक्षाबंधन समेत दूसरे त्योहार, दूसरे धर्म और समुदाय के भेदभाव से ऊपर उठकर मिलजुलकर मनाए जाते हैं. उन्होंने कहा, "उत्तर प्रदेश प्यार, भाईचारे और सहयोग का प्रतीक है. उन्होंने स्वामी रामभद्राचार्य से अपील की कि वे ऐसे बयान दें जो लोगों को जोड़ें, न कि तोड़ें. समाज में सामंजस्य और भाईचारा बनाए रखना ही हर धर्म और समुदाय की जिम्मेदारी है."

