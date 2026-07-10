Bihar News: मटन की जगह चिकन परोसा, शादी में छिड़ गया 'महाभारत'; बाराती-घराती लहूलुहान

दुल्हे पक्ष का बड़ा आरोप

खबरों के मुताबिक, सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में वार्ड नंबर 12 के रहने वाले मो. अनवर के बेटे मो. अब्दुल्ला (उर्फ चांद) और महिषी ब्लॉक के राजनपुर के रहने वाले मो. जावेद (उर्फ मोटो) की बेटी की शादी तय हुई थी. दूल्हे की बारात दुल्हन के घर पहुंची और शादी की शुरुआती रस्में शांतिपूर्ण और अच्छे माहौल में हुईं. दुल्हे पक्ष के लोगों ने दावा किया कि उन्हें खाने में खस्सी का मांस परोसने का वादा किया गया था, लेकिन जब खाना परोसा गया तो वह चिकन निकला. इस बात को लेकर मेहमानों और मेजबानों के बीच बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते यह बहस मारपीट में बदल गई.