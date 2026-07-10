Bihar News: मटन की जगह चिकन परोसा, शादी में छिड़ गया 'महाभारत'; बाराती-घराती लहूलुहान

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Saharsa News: बिहार के सहरसा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी की दावत में मटन की जगह चिकन परोसे जाने पर भारी बवाल मच गया. शादी में आए मेहमानों और मेजबान पक्ष के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें आधे दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.
दरअसल, सहरसा के महिषी पुलिस स्टेशन इलाके के राजनपुर गांव में एक बारात आई थी. निकाह की रस्म के बाद मेहमानों को मटन की जगह चिकन परोसे जाने पर हंगामा हो गया. दूल्हे पक्ष के लोग नाराज़ हो गए और पूछने लगे कि मटन की जगह चिकन क्यों परोसा जा रहा है. इस बात पर दोनों पक्षों में बहस हुई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई. विवाद के हिंसक होने पर शादी की जगह जल्द ही लड़ाई के मैदान में बदल गई.
दुल्हे पक्ष का बड़ा आरोप
खबरों के मुताबिक, सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में वार्ड नंबर 12 के रहने वाले मो. अनवर के बेटे मो. अब्दुल्ला (उर्फ चांद) और महिषी ब्लॉक के राजनपुर के रहने वाले मो. जावेद (उर्फ मोटो) की बेटी की शादी तय हुई थी. दूल्हे की बारात दुल्हन के घर पहुंची और शादी की शुरुआती रस्में शांतिपूर्ण और अच्छे माहौल में हुईं. दुल्हे पक्ष के लोगों ने दावा किया कि उन्हें खाने में खस्सी का मांस परोसने का वादा किया गया था, लेकिन जब खाना परोसा गया तो वह चिकन निकला. इस बात को लेकर मेहमानों और मेजबानों के बीच बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते यह बहस मारपीट में बदल गई.
दुल्हे के चाचा ने क्या कहा?
इस घटना के बारे में दूल्हे के चाचा, मो. इरफान ने बताया कि खाने को लेकर हुए विवाद के बाद दुल्हन पक्ष के लोगों ने अचानक उन पर हमला कर दिया, जिससे उनके परिवार के कई सदस्य घायल हो गए. सभी घायलों का इलाज अभी सिमरी बख्तियारपुर के अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है.