हत्या के आरोपी साहिल का उग्र हिंदूवादी भीड़ ने फूंक दिया घर; पुलिस बनी रही मूकदर्शक
हत्या के आरोपी साहिल का उग्र हिंदूवादी भीड़ ने फूंक दिया घर; पुलिस बनी रही मूकदर्शक

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के ताला थाना क्षेत्र के ग्राम बिगौड़ी में साहिल खान ने शिवनारायण नाम के एक नौजवान की गला रेतकर हत्या कर दी. इस घनटा के बाद हिंदूवादी भीड़ ने साहिल खान के घर पर आगजनी की. हैरानी की बात तो यह है कि आगजनी के वक्त पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन उपद्रवियों को रोकने में नाकामयाब रही. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 18, 2025, 11:25 AM IST

हत्या के आरोपी साहिल का उग्र हिंदूवादी भीड़ ने फूंक दिया घर; पुलिस बनी रही मूकदर्शक

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में एक हत्या के बाद दो समुदायों के बीच तनाव फैल गया है. यहां ताला थाना क्षेत्र के ग्राम बिगौड़ी में एक हिंदू युवक शिवनारायण तिवारी की हत्या साहिल खान कर दी थी. इस घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुल्जिम साहिल खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बावजूद भी हिंदूवादी संगठनों ने आक्रोश यात्रा निकाली और मुल्जिम साहिल खान के घर पर हमला बोल दिया. इस दौरान हिंदूवादी भीड़ ने साहिल के घर को आग के हवाले कर दिया. 

दरअसल, साहिल खान ने बीते 11 जुलाई को शिवनारायण नाम के एक युवा की गला रेत कर हत्या कर दी. इस हत्या के बाद शिवनारायण के गांव वालों में गुस्सा था. यह घटना ताला थाना क्षेत्र के ग्राम बिगौड़ी की है. ग्रामीणों और हिंदूवादी संगठन ने साहिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस से इस हत्याकांड मामले में 18 दीगर लोगों को मुल्जिम बनाने की मांग की, जब पुलिस की तरफ से ऐसा नहीं किया गया तो ग्रामीणों के साथ मिलकर हिंदूवादी संगठन (सकल हिंदू समाज) ने साहिल के घर में आग लगा दी. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन की तरफ से 18 अन्य लोगों को मुल्जिम न बनाने पर हिंदूवादी संगठन (सकल हिंदू समाज) और ग्रामीणों में असंतोष बढ़ गया. इसी को लेकर बीते 17 अगस्त को सकल हिंदू समाज के जरिए महापंचायत का आयोजन किया गया. महापंचायत के दौरान आक्रोश रैली भी निकाली गई. इसी बीच अचानक भीड़ ने मुल्जिम साहिल खान के घर में आग लगा दी.

चौंकाने वाली बात यह है कि हिंदूवादी भीड़ के जरिए आगजनी और उपद्रव मचाने की घटना पुलिस के सामने की गई. इस पूरे प्रकरण में पुलिस मूकदर्शक बनी रही. हालांकि  पुलिस ने मुल्जिम साहिल के घर से आग को बुझाया. इस घटना के बाद से दो समुदायों के बीच तनाव गहराने लगा है गांव को देखते ही देखते पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोका जा सके.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

Uttar Pradesh news

