हिजाब विवाद के बाद सेंट रीटा स्कूल पर धार्मिक भेदभाव का आरोप, मुस्लिम छात्राओं ने मांगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट

Kerala School Hijab Controversy: केरल के सेंट रीटा स्कूल का हिजाब विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. अब तीन मुस्लिम छात्राओं की पैरेंट्स ने स्कूल पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए ट्रांस्फर स्ट्रिफिकेट देने की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Kerala School Hijab Controversy: केरल के कोची में एक प्राइवेट स्कूल में हिजाब पर रोक लगाने का विवाद अब धार्मिक रूप ले लिया है. कोची के पलुरुथि स्थित सेंट रीटा स्कूल में पढ़ने वाली तीन मुस्लिम छात्राओं ने स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने की मांग की है. इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है. CPI ने संघ परिवार पर सांप्रदायिक बंटवारे और इस विवाद को संप्रदायिक हवा देने का आरोप लगाया.

दरअसल, सेंट रीटा स्कूल में में हिजाब पहनने को लेकर हाल ही विवाद हुआ था. यहां पढ़ने वाली एक मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनने से रोक दिया गया था. स्कूल प्रशासन का कहना है कि हिजाब पहनने से स्कूल की ड्रेस कोड का उल्लंघन हुआ है. वहीं, अब इस स्कूल में पढ़ने वाली तीन अन्य मुस्लिम छात्राओं ने स्कूल पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने की मांग की है.

पीड़ित दो छात्राओं की मां जेसना एस फिरदौस ने बीते रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल से निकालने का फैसला तब किया जब उन्होंने देखा कि प्रिंसिपल और पेरेंट-टीचर एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने हिजाब पहनी एक लड़की के साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव किया. जेसना एस फिरदौस ने आगे कहा कि स्कूल मैनेजमेंट दूसरे धर्मों और परंपराओं के खिलाफ गलत सोच रखता है.

बता दें कि सेंट रीटा स्कूल द्वारा हिजाब पर रोक लगाने और हिजाब पहनने पर स्कूल में एंट्री न देने की घटना पर केरल के शिक्षा मंत्री ने एक जांच का आदेश दिया था. इस जांच रिपोर्ट में बताया गया कि स्कूल द्वारा मुस्लिम छात्राओं के धार्मिक अधिकारों और शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन किया गया है. वहीं, स्कूल का कहना है कि वह सिर्फ़ यूनिफॉर्म के नियम लागू करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा था.