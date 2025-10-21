Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2969601
Zee SalaamIndian Muslim

हिजाब विवाद के बाद सेंट रीटा स्कूल पर धार्मिक भेदभाव का आरोप, मुस्लिम छात्राओं ने मांगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट

Kerala School Hijab Controversy: केरल के सेंट रीटा स्कूल का हिजाब विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. अब तीन मुस्लिम छात्राओं की पैरेंट्स ने स्कूल पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए ट्रांस्फर स्ट्रिफिकेट देने की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.  

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 21, 2025, 11:11 AM IST

Trending Photos

हिजाब विवाद के बाद सेंट रीटा स्कूल पर धार्मिक भेदभाव का आरोप, मुस्लिम छात्राओं ने मांगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट

Kerala School Hijab Controversy: केरल के सेंट रीटा स्कूल का हिजाब विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. अब तीन मुस्लिम छात्राओं की पैरेंट्स ने स्कूल पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए ट्रांस्फर स्ट्रिफिकेट देने की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.  

Kerala School Hijab Controversy: केरल के कोची में एक प्राइवेट स्कूल में हिजाब पर रोक लगाने का विवाद अब धार्मिक रूप ले लिया है. कोची के पलुरुथि स्थित सेंट रीटा स्कूल में पढ़ने वाली तीन मुस्लिम छात्राओं ने स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने की मांग की है. इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है. CPI ने संघ परिवार पर सांप्रदायिक बंटवारे और इस विवाद को संप्रदायिक हवा देने का आरोप लगाया. 

दरअसल, सेंट रीटा स्कूल में में हिजाब पहनने को लेकर हाल ही विवाद हुआ था. यहां पढ़ने वाली एक मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनने से रोक दिया गया था. स्कूल प्रशासन का कहना है कि हिजाब पहनने से स्कूल की ड्रेस कोड का उल्लंघन हुआ है. वहीं, अब इस स्कूल में पढ़ने वाली तीन अन्य मुस्लिम छात्राओं ने स्कूल पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने की मांग की है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़ित दो छात्राओं की मां जेसना एस फिरदौस ने बीते रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल से निकालने का फैसला तब किया जब उन्होंने देखा कि प्रिंसिपल और पेरेंट-टीचर एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने हिजाब पहनी एक लड़की के साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव किया. जेसना एस फिरदौस ने आगे कहा कि स्कूल मैनेजमेंट दूसरे धर्मों और परंपराओं के खिलाफ  गलत सोच रखता है.

बता दें कि सेंट रीटा स्कूल द्वारा हिजाब पर रोक लगाने और हिजाब पहनने पर स्कूल में एंट्री न देने की घटना पर केरल के शिक्षा मंत्री ने एक जांच का आदेश दिया था. इस जांच रिपोर्ट में बताया गया कि स्कूल द्वारा मुस्लिम छात्राओं के धार्मिक अधिकारों और शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन किया गया है. वहीं, स्कूल का कहना है कि वह सिर्फ़ यूनिफॉर्म के नियम लागू करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा था.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Kerala Newskerala school hijab controversyminority newsToday News

Trending news

Kerala News
सेंट रीटा स्कूल पर धार्मिक भेदभाव का आरोप, मुस्लिम छात्राओं ने की बड़ी मांग
Maharashtra news
शनिवारवाड़ा में नमाज पढ़ने पर बवाल; गोमूत्र से शुद्धिकरण पर BJP-कांग्रेस आमने-सामने
Virgin Mary and Jesus Christ Sculpture
कट्टरपंथ नहीं भाईचारे को बढ़ावा देता है ईरान, तेहरान में लगी मदर मैरी-जीसस की मूर्ति
chhattisgarh news
दुर्ग: दीवाली पर भी नफरत फैलाने से बाज नहीं आए VHP-बजरंग दल! रैली निकाल भड़काऊ नारे
Pakistan News
इन शर्तों पर हुआ पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीजफायर, ख्वाजा आसिफ ने किया खुलासा
Bangladesh news
बांग्लादेश में डेंगू बुखार का आतंक, 24 घंटे में 4 और मौतें
Iran Supreme Leader on Trump
ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकराया, कहा- वैज्ञानिक मार सकते हो...'
Pune Diwali 2025
नफरत का अजेंडा ध्वस्त! मुस्लिम दुकानदारों से हिन्दू ग्राहकों ने की जमकर खरीदारी
Ajmer Dargah Controversy
अजमेर दरगाह पर फिर उठा बवाल! हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और नाजिम को भेजा नोटिस
Zafar Ali
संभल जामा मस्जिद के सदर का चुनावी ऐलान पड़ सकता है भारी, सरकारी वकील का बड़ा बयान