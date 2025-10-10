Saiyaara Actress ने क्या इस्लामिक नात का बनाया मज़ाक? लोग रहे आड़े हाथों

Saiyyara Actress Backlash: सोशल मीडिया पर टीवी अभिनेत्री अनीत पड्‌डा का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, आरोप लग रहे हैं कि इस वीडियो की वजह से कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई हैं. इस वायरल वीडियो में अनीत अपने एक दोस्त के साथ मशहूर नात 'लब पे आती है दुआ' पर डांस करती नज़र आ रही हैं, और उसे अजीब ढंग में रेश कर रही हैं.

कई लोग इसे इस्लामिक नात का मज़ाक उड़ाना बता रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि ये कोई नात नहीं है, केवल एक कविता है. वहीं कुछ इसे केवल मज़ाक के तौर पर देख रहे हैं. वीडियो में अनित पड्‌डा और उनकी एक सहेली को 'लब पे आती है दुआ' पर डांस करते हुए देखा जा सकता है.

लोग क्या कह रह हैं?

सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं. कुछ यूज़र्स का कहना है कि अनित ने मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. एक यूजर लिखता है कि आप ऐसे किसी धर्मिक चीज का मजाक नहीं उड़ा सकतीं. वहीं एक अन्य यूज़र ने कहा, ये सुर्खियां बटोरने का अच्छा तरीका है, अगर कोई भजन पर इस तरह डांस करता तो भी यह सही नहीं होता."

क्या सही में यह एक नात है?

पहले समझते हैं कि आखिर नात क्या होती है? एक नात या तो अल्लाह या फिर उसके रसूल (स.अ) की तारीफ या सम्मान में होती है. इसका प्रचलन दक्षिण एशिया में ही है. नात कई तरह से पढ़ी जाती हैं. कुछ म्यूजिक के साथ होती हैं, वहीं ज्यादातर में म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. क्योंकि इस्लाम में म्यूजिक को हराम करार दिया है.

अनीत 'लब पे आती है दुआ' पर डांस करती नजर आ रही हैं. इसके पूरे लिरिक्स में कहीं भी अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ देखने को नहीं मिलती है. इसे एक दुआ या कविता के तौर पर देखा जा सकता है, जिसे 1902 में मुहम्मद इकबाल ने लिखा था. इसे बच्चों की दुआ भी कहा जाता है. जिसमें एक बच्चा ऊपर वाले (अल्लाह) से मांग रहा है कि उसे बुराई से बचाना और नेक रास्ते पर चलाना,