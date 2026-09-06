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“मस्जिद तोड़ना संविधान पर कलंक”, सहारनपुर मामले पर मौलाना साजिद रशीदी का बड़ा बयान

Saharanpur Mosque Demolition: सहारनपुर मस्जिद की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि जिस तरह से मस्जिद को गिराया गया, वह संविधान पर एक "धब्बा" है. उन्होंने दावा किया कि ज़मीन अभी भी याकूब खान और वाहिद खान के नाम पर रजिस्टर्ड है और मस्जिद को अंधेरे की आड़ में तब गिराया गया जब लोग अपने घरों में बंद थे.

Edited ByTauseef Alam
Published: Sep 06, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 03:01 PM IST
“मस्जिद तोड़ना संविधान पर कलंक”, सहारनपुर मामले पर मौलाना साजिद रशीदी का बड़ा बयान

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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