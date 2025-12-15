Delhi Car Blast फंडिंग की जांच तेज, अल फलाह यूनिवर्सिटी के VC पर साकेत कोर्ट का बड़ा आदेश

Delhi Court on Al Falah University VC Judicial Custody: दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के वाइसचांसलर जावेद अहमद सिद्दीकी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. साकेत कोर्ट ने जावेद अहमद सिद्दीकी की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है. कोर्ट के मुताबिक, मामले की संवेदनशीलता और जांच जारी होने की वजह से सिद्दीकी की न्यायिक हिरासत बढ़ाना जरूरी है.
Delhi Blast Case Update: देश की राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले के सामने 10 नवंबर को आतंकियों ने एक कार में विस्फोट कर पूरी दुनिया को झकझोर दिया था. इस हमले में कई बेगुनाहों की दर्दनाक मौत हो गई थी. इस आतंकी घटना में केंद्रीय एजेंसियों की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है. इस मामले में अब तक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.
इसी कड़ी में अदालत ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जावेद अहमद सिद्दीकी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है, जिससे इस संवेदनशील मामले की गंभीरता और साफ हो गई है. दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) केस में अल फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जावेद अहमद सिद्दीकी की न्यायिक हिरासत को साकेत कोर्ट ने 20 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. अदालत ने यह आदेश मामले की गंभीरता और जांच की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए पारित किया.
जावेद अहमद सिद्दीकी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और प्रवर्तन एजेंसियां उनसे जुड़े संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की गहन जांच कर रही हैं. साकेत कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए न्यायिक हिरासत का बढ़ाया जाना जरुरी है.
इससे पहले 12 दिसंबर को इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने चार आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था. इन आरोपियों में डॉ. मुजम्मिल, डॉ. शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद और आदिल अहमद शामिल थे. इन सभी को उनकी पिछली हिरासत अवधि पूरी होने के बाद अदालत के सामने पेश किया गया था. सुनवाई के बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों को 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था.
एनआईए ने अदालत को बताया था कि आरोपी डॉ. मुजम्मिल, डॉ. उमर नबी, आदिल अहमद, डॉ. शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान और इरफान अहमद आपस में मिलकर एक बड़ी साजिश रच रहे थे. एजेंसी के मुताबिक, इस मॉड्यूल का मकसद राजधानी दिल्ली में बड़े पैमाने पर अशांति फैलाना और संवेदनशील इलाकों को निशाना बनाना था. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कार में हुए विस्फोट को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी डॉ. उमर नबी था.
चारों मुख्य आरोपियों को एनआईए की हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था. एजेंसी ने उनके खिलाफ जुटाए गए शुरुआती सबूतों के आधार पर न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.
गौरतलब है कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण विस्फोट से पूरे देश में दहशत फैल गई थी. शाम करीब 6:52 बजे एक हाई ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी सफेद रंग की कार में जोरदार धमाका हुआ था. इस हमले में कई लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे. जांच एजेंसियां इस साजिश से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही हैं और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.
