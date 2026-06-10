कैसे हुआ था गिरफ्तार

गौरतलब है कि सलीम खान उर्फ सलीम वास्तविक दिल्ली के दरियागंज स्थित रामजस स्कूल में मार्शल आर्ट ट्रेनर था. उस पर साल 1995 में 13 साल के स्कूली छात्र के अपहरण और हत्या का आरोप लगा था. बताया गया कि छात्र का अपहरण फिरौती के लिए किया गया था, लेकिन बाद में उसकी हत्या कर दी गई. इस मामले में दिल्ली के गोकुलपुरी थाने में जनवरी 1995 में मुकदमा दर्ज किया गया था. लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने 1997 में सलीम खान को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई थी. हालांकि, नवंबर 2000 में दिल्ली हाई कोर्ट से उसे अंतरिम जमानत मिल गई थी. जेल से बाहर आने के बाद वह फरार हो गया और कई सालों तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा. साल 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपहरण और हत्या के मामले में सलीम को दी गई उम्रक़ैद की सजा को बरकरार रखा था. इसके बावजूद वह लंबे समय तक फरार रहा. बाद में दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर फिर से तिहाड़ जेल भेज दिया था.