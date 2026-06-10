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Salim Vastavik News: सलीम खान उर्फ सलीम वास्तविक 13 साल पहले एक स्कूली छात्र के अपहरण किया था. लेकिन फिरौती नहीं मिलने पर उसकी हत्या कर दी. इस मामले में अदालत ने सलीम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. सलीम नवंबर 2000 में जमानत पर जेल से बाहर आया था, जिसके बाद वह लंबे समय तक फरार रहा. पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी. इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने 24 अप्रैल को गाजियाबाद के लोनी इलाके से उसे गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजा गया. सलीम को फिर से जमानत मिल गई है और वह तिहाड़ जेल से बाहर आ चुका है.
जेल से बाहर आने के बाद मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है. 45 सेकंड के एक वीडियो में सलीम दावा करता है कि वह तिहाड़ जेल के बाहर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है. वह कहता है कि उसे रिहा कर दिया गया है और वह पहले की तरह ही मुसलमानों के खिलाफ बोलना जारी रखेगा. वीडियो में वह "जिहादियों" को चुनौती देता है और कहता है कि वे तैयार हो जाएं क्योंकि "तुम्हारा शैतान आ गया है."
मुसलमानों को दी धमकी
सलीम वास्तवी ने आगे कहा कि मुसलमान जिहादी बनते जा रहे हैं और वह उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए बाहर आया है. सलीम ऐलान करता है, "मैं तुम्हारे बीच से इस्लाम को खत्म कर दूंगा. तुम मुसलमानों को जिहादी बना रहे हो. मैं मुसलमानों को सही रास्ते पर ले जाऊंगा." इसके अलावा, मुसलमानों को धमकाते हुए वह खुली चुनौती देता है, "मैं तुम सबको खुली चुनौती देता हूं, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे."
क्या सलीम को असल जेल से रिहा कर दिया गया है? उसने एक वीडियो जारी किया और मुसलमानों पर तीखा हमला किया। pic.twitter.com/mCgJOccyYU
— तौसीफ आलम (@Tauseefalamzee) June 10, 2026
कैसे हुआ था गिरफ्तार
गौरतलब है कि सलीम खान उर्फ सलीम वास्तविक दिल्ली के दरियागंज स्थित रामजस स्कूल में मार्शल आर्ट ट्रेनर था. उस पर साल 1995 में 13 साल के स्कूली छात्र के अपहरण और हत्या का आरोप लगा था. बताया गया कि छात्र का अपहरण फिरौती के लिए किया गया था, लेकिन बाद में उसकी हत्या कर दी गई. इस मामले में दिल्ली के गोकुलपुरी थाने में जनवरी 1995 में मुकदमा दर्ज किया गया था. लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने 1997 में सलीम खान को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई थी. हालांकि, नवंबर 2000 में दिल्ली हाई कोर्ट से उसे अंतरिम जमानत मिल गई थी. जेल से बाहर आने के बाद वह फरार हो गया और कई सालों तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा. साल 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपहरण और हत्या के मामले में सलीम को दी गई उम्रक़ैद की सजा को बरकरार रखा था. इसके बावजूद वह लंबे समय तक फरार रहा. बाद में दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर फिर से तिहाड़ जेल भेज दिया था.