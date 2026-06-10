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जेल से बाहर आ गया सलीम वास्तविक? वीडियो जारी कर मुसलमानों के खिलाफ उगला जहर

Salim Vastavik News: अपहरण और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पा चुके सलीम वास्तविक उर्फ सलीम खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि जेल से बाहर आने के बाद उसने मुस्लिम समुदाय को लेकर विवादित और भड़काऊ बयान दिए.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 10, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:37 AM IST
जेल से बाहर आ गया सलीम वास्तविक? वीडियो जारी कर मुसलमानों के खिलाफ उगला जहर

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मौजूदा वक्त में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं. 

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