अजमेर दरगाह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गदगद है चिश्ती फाउंडेशन, सरकार से की बड़ी डिमांड

PM Modi Chadar Ajmer Dargah: चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने अजमेर शरीफ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'चादर' चढ़ाने से रोकने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि नफरत फैलाने वाले लोग ऐसी बेबुनियाद याचिकाएं दायर करते हैं और कोर्ट ने याचिका खारिज करके सही काम किया.

चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने कहा, "सबसे पहले, मैं देश के लोगों को नए साल 2026 की शुभकामनाएं देना चाहता हूं. आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया है. इस बार भी उर्स उत्सव में शांति का संदेश दिया गया. लगभग 10 लाख लोगों ने उर्स समारोह में भाग लिया. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने भी 'चादर' चढ़ाई."

उन्होंने आगे कहा, "केंद्र सरकार, कैबिनेट, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और प्रधानमंत्री द्वारा पूरे भारत की आध्यात्मिक विरासत के बारे में एक आध्यात्मिक संदेश दिया गया. हम उनके आभारी हैं. हम सुप्रीम कोर्ट के भी आभारी हैं कि उसने यह फैसला दिया और इस पवित्र परंपरा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस फर्जी याचिका को खारिज कर दिया."

इन लोगों की होनी चाहिए जांच

उन्होंने कहा कि दरगाह अजमेर शरीफ के संत का सम्मान करती है. हम भारतीय लोगों की आवाज को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सराहना करते हैं और धन्यवाद देते हैं. इस उर्स के दौरान सभी धर्मों के लोग मौजूद थे और गणमान्य व्यक्तियों ने 'चादरें' चढ़ाईं. हम जांच एजेंसियों से अपील करते हैं कि वे इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें जो न्यायपालिका का इस्तेमाल करके देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और इसकी जांच की जानी चाहिए कि उन्हें फंडिंग कहां से मिलती है और कौन उनका समर्थन करता है.

पीएम मोदी साल 2014 से भेजते हैं चादर

उन्होंने आगे कहा कि अजमेर शरीफ दरगाह पूरी तरह से एक आध्यात्मिक जगह है जहां सभी धर्मों के लोग प्यार और सद्भाव के साथ एक साथ आते हैं. देश के सभी प्रधानमंत्रियों ने यहां से शांति के संदेश भेजे हैं. इसी परंपरा में, 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरगाह में 'चादर' भेज रहे हैं और शांति का संदेश दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की तरफ से हर साल आने वाली 'चादर' को रोकने के लिए एक याचिका दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है. इस फैसले से पता चलता है कि नफरत के लिए कोई जगह नहीं है.

इनपुट-IANS