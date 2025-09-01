गोमांस पर सलमान खान के पिता ने दिया बड़ा बयान; पैगम्बर मोहम्मद (स.) का दिया हवाला

Delhi News: सलमान खान के पिता और फिल्म लेखक सलीम खान ने खान-पान को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. सलीम खान ने कहा कि उनके घर में गोमांस नहीं खाया जाता है. उन्होंने गोमांस न खाने के पीछे इस्लाम और पैगम्बर मोहम्मद (स.) की शिक्षाओं का तर्क दिया. उन्होंने कहा कि इस्लाम गोमांस खाने से मना करता है.

भारत में गोमांस को लेकर विवाद होते रहते हैं और गोमांस के शक में कई बार शिद्द्तपसंद लोग मुस्लिम नौजवानों की लिंचिंग भी कर देते हैं. ऐसे वक्त में दिग्गज अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान ने गोमांस पर बयान देकर चर्चा का विषय बन गए हैं. उन्होंने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि मुसलमान होने के बावजूद वह और उनके परिवार ने कभी गोमांस नहीं खाया.

उन्होंने कहा कि इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद (स.) की शिक्षाओं के मुताबिक गोमांस खाने पर रोक है. उन्होंने गाय के दूध को माँ के दूध का विकल्प बताया है. उन्होंने कहा कि इंदौर से लेकर मुंबई तक कभी भी गोमांस नहीं खाया. उन्होंने यह भी कहा कि ज़्यादातर मुसलमान गोमांस इसलिए खाते हैं, क्योंकि गोमांस सबसे सस्ता मांस है.

पैगम्बर मोहम्मद (स.) और गोमांस पर सलीम खान ने क्या कहा?

फिल्म लेखक सलीम खान ने कहा कि गोमांस को कुछ लोग पालतू कुत्तों को खिलाने के लिए भी खरीदते हैं. उन्होंने गोमांस को लेकर इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद (स.) की शिक्षाओं का जिक्र दोहराते हुए कहा कि मोहम्मद (स.) ने साफ तौर पर गोमांस खाने से मना किया है.

सभी धर्म अच्छे हैं- सलीम खान

उन्होंने यह दावा किया कि पैगंबर मोहम्मद (स.) ने हर मजहब से कुछ अच्छी बातें अपनाई हैं. जैसे, सिर्फ हलाल मांस खाना, जो यहूदियों से लिया गया था. यहूदी हलाल मांस को कोषेर कहते हैं. उन्होंने कहा कि सभी धर्म अच्छे हैं और हमारी तरह वे भी एक सर्वोच्च शक्ति में विश्वास करते हैं.

